Міністр фінансів Росії, Антон Силуанов, розповів в інтерв'ю одному із російських ЗМІ, що на 2026 рік нафтогазові доходи будуть закладатися на основі ціни на нафту в межах 59 доларів за барель.

Як в Росії знижується вартість на нафту?

Цікаво, що порівняно із закладеними показниками у бюджеті на цей рік, вартість російської нафти знизилася майже на 11 доларів, підрахував 24 Канал.

Річ у тім, що на 2025 рік Росія заклала ціну на Urals, основну марку нафти країни, на рівні 69,7 долара за барель, повідомляє Reuters. Натомість "ціна відсікання" була встановлена на рівні 60 доларів за барель.

Що таке "ціна відсікання" Така ціна визначає, скільки коштів спрямовується до резервного фонду бюджету Росії – Фонду нацдобробуту.

Однак вже у квітні цього року стало зрозуміло, що закладені показники російської нафти будуть набагато нижчими. Відтак, Мінфін Росії опублікував прогнози ціни щодо Urals, де вартість за барель опускалася з майже 70 доларів до 56 доларів.

За даними CREA, у травні морський експорт російської нафти знизився на 7%, порівняно з попереднім місяцем, а місячні доходи Росії від експорту викопного палива знизились на 3% порівняно із попереднім місяцем – до 565 мільйонів євро на день, що було найнижчим показником від початку повномасштабного вторгнення.

Чи справді Росія продавала нафту за зниженою ціною?

Нафтові доходи для Росії є критично важливими, адже близько чверті всіх надходжень до бюджету складають саме вони. Особливо воно важливі для оборони та безпеки Росії.

Наприклад, на 2025 рік витрати Росії на війну в Україні були закладені на рівні 13,5 трильйона рублів, що приблизно 41% від усіх витрат, закладених у бюджеті.

Дані за квітень цього року свідчать, що Кремль за місяць заробив 13,2 мільярда доларів на продажі нафти. Тішить те, що порівняно з березнем, показники на 1,1 мільярда доларів були меншими.

Крім того, через зниження ціни на нафту на початку серпня, російські ЗМІ, посилаючись на Мінфін країни, повідомили, що нафтогазові доходи російського бюджету у липні цього року були на 28% меншими (787 мільярдів рублів), аніж в аналогічний період торік.

А з 3 вересня ще одним ударом для російського бюджету стало те, що ЄС встановив нову цінову стелю для нафти з Росії – 47,6 долара за барель.

Зверніть увагу! Відповідно до даних TraidingEconomics, з серпня ціна на нафту марки Urals торгувалася в діапазоні від 61 до 65 доларів за барель. А станом на 1 вересня ціна становила 62,30 долара.

Що відомо про ціну на російську нафту після встановлення цінової стелі?