Росія отримує значні доходи від реалізації нафти. Поступово ці надходження знижуються. Річ у тім, що світ впровадив санкції, які сильно вдарили по одній з основних галузей Росії.

Як впала вартість нафти з Росії?

Головною експортною маркою російських нафтовиків є – Urals, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

Середня ціна марки Urals у листопаді знизилась. Вона впала до 44,87 долара за барель.

Якщо порівнювати з жовтнем, то ситуація в останній місяць осені змінилась так:

вартість марки Urals знизилась на 18%;

тобто, це практично – 9 доларів за барель.

За теперішній рік зміни також відчутні:

у січні вартість Urals за барель складала в середньому – 67,66 долара;

проте згодом ціна цієї марки обвалилася на 33% або – 23 долари за барель.

Важливо! Поточні рівні нафти Urals мінімальні ще з середини листопада 2025 року.

Як показують дані Trading Economics, сьогодні нафта Urals коштує відчутно нижче інших ключових марок. Вона впала до 53,72 долара за барель.

Чому Росія отримує менший дохід за нафту?