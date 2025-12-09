Погані новини для Кремля: вартість російської нафти впала до рівня 2020 року
- Середня ціна нафти марки Urals у листопаді знизилась до 44,87 долара за барель, що на 18% менше, ніж у жовтні.
- З початку року вартість Urals знизилась на 33%, з січневих 67,66 долара.
Росія отримує значні доходи від реалізації нафти. Поступово ці надходження знижуються. Річ у тім, що світ впровадив санкції, які сильно вдарили по одній з основних галузей Росії.
Як впала вартість нафти з Росії?
Головною експортною маркою російських нафтовиків є – Urals, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.
Середня ціна марки Urals у листопаді знизилась. Вона впала до 44,87 долара за барель.
Якщо порівнювати з жовтнем, то ситуація в останній місяць осені змінилась так:
- вартість марки Urals знизилась на 18%;
- тобто, це практично – 9 доларів за барель.
За теперішній рік зміни також відчутні:
- у січні вартість Urals за барель складала в середньому – 67,66 долара;
- проте згодом ціна цієї марки обвалилася на 33% або – 23 долари за барель.
Важливо! Поточні рівні нафти Urals мінімальні ще з середини листопада 2025 року.
Як показують дані Trading Economics, сьогодні нафта Urals коштує відчутно нижче інших ключових марок. Вона впала до 53,72 долара за барель.
Чому Росія отримує менший дохід за нафту?
Росія вимушена робити значну знижку на нафтопродукти для Індії. Наприклад, російська нафта марки ESPO наразі продається дешевше на 5 – 6 доларів за барель, відносно Brent. Це пов'язано з тим, що Росія намагається усіма способами збути свою продукцію.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Європа почала відмовлятися від російської нафти. Кремль почав шукати альтернативу європейського ринку і спробував переорієнтовуватися на Індію та країни Азії.
Окрім цього, по нафті "вдарили" санкції США проти "Лукойла" та "Роснефті". До цих обмежень доєднався ЄС. Очікується, що завдяки цим санкціям, має відчутно знизитись експорт нафти з Росії до кінця року.