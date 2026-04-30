Ціна нафти сягнула чотирирічного максимуму: ситуація на Близькому Сході ускладнюється

Вартість нафти продовжує зростати. Цьому, зокрема, сприяє збільшення побоювань щодо можливої ескалації конфлікту між Іраном та США.

Як ситуація на Близькому Сході впливає на вартість нафти зараз?

Ормузька протока залишається закритою. Через це зростають побоювання, що перебої з постачаннями будуть відчутні і надалі, повідомляє Reuters.

Потрібно розуміти, що конфлікт на Близькому Сході посилює загальну кризу. До того ж через нього підживлюється інфляція. Відповідно, наразі зростають ризики світового економічного спаду.

На побоювання щодо ескалації вплинула інформація про можливий намір США здійснити повторні удари по Ірану. Таким чином Трамп прагне "дотиснути" Тегеран у питанні ядерної зброї.

Наразі переговори між Іраном та США "у глухому куті". Обидві держави не готові на поступки:

США хочуть, аби Іран відмовився від розробки ядерної зброї.

А от Тегеран хоче частковий контроль над Ормузом та репарації.

Зауважимо, триває блокада з обох сторін. Іран повністю перекрив Ормузьку протоку. А от США блокують виключно іранські порти.

У найближчій перспективі учасники ринку залишаються зосередженими на динаміці конфлікту між США та Іраном і ризику тривалого закриття Ормузької протоки. Ця увага наразі переважує довгострокові наслідки потенційного зменшення впливу ОПЕК+ після виходу ОАЕ з картелю,

– наголосив старший ринковий аналітик OANDA Келвін Вонг.

Скільки коштує нафта зараз?

Наразі вартість нафти, як свідчать дані Trading Economics, фіксується на таких рівнях:

Нафта марки Brent зараз має ціну – 110,16 долара за барель.

зараз має ціну – 110,16 долара за барель. Американська нафта WTI – 107,16 долара за барель.

– 107,16 долара за барель. Російська Urals – 116,06 долара за барель.

Цікаво! З початку 2026, вартість Brent зросла у понад 2 рази. А WTI подорожчала майже 90%.

