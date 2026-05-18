Відбулася ескалація конфлікту на Близькому Сході: як злетіли ціни на нафту тепер

Ціни на нафту зростають. Цьому сприяє ескалація конфлікту на Близькому Сході. Зокрема, йдеться про атаки на атомну електростанцію в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Що відомо про атаки на електростанцію в ОАЕ?

Відбулися атаки дронів не тільки на ОАЕ, а й Саудівську Аравію, повідомляє Reuters.

Ці удари дронів є чітким попередженням: поновлення ударів США чи Ізраїлю по Ірану може спровокувати нові опосередковані атаки на енергетичну та критично важливу інфраструктуру Перської затоки з боку Ірану або його регіональних посередників,

– наголосив ринковий аналітик IG Тоні Сікамор.

Офіційні особи ОАЕ прокоментували ці атаки. Вони повідомили, що наразі відбувається розслідування удару по атомній електростанції Барака. Окрім цього, урядовці ОАЕ вказали, що вони мають повне право реагувати відповідним чином на такі "терористичні атаки".

Саудівська Аравія, як відомо, змогла перехопити 3 безпілотники. Вони рухалися з повітряного простору Іраку. Керівництво Саудівської Аравії утвердило, що вони готові здійснювати оперативні заходи для того, аби знівелювати будь-яку спробу посягання на суверенітет та безпеку країни.

Які ще фактори стали вирішальними для ринку нафти зараз?

Очікується, що Трамп має провести обговорення військових варіантів щодо Ірану. Американський президент запланував зустріч з провідними радниками з національної безпеки на цей вівторок, повідомляє Axios.

Зауважимо, ще на минулому тижні очікувалось, що в результаті переговорів Трампа та Сі можуть відбутися певні зрушення на Близькому Сході. Проте в реальності, цього не сталося. Поки не ясно чи допоможе Китай урегулювати конфлікт.

Важливо розуміти, що Пекін має значний вплив на Тегеран. Зокрема тому, що саме Китай є найбільшим імпортером іранської нафти зараз.

Побоювання щодо поновлення ударів по Ірану посилили побоювання щодо постачань. Те, що Сполучені Штати дозволили скасувати санкції проти Росії, не допомогло,

– наголосила засновниця компанії з аналізу ринку нафти Vanda Insights.

Яка ціна нафти 18 травня?

Ціни на деякі марки, як повідомляє видання Trading Economics, зросли так:

Нафта марки Brent сьогодні має ціну – 110,95 долара за барель.

Американська нафта WTI – 107,29 долара за барель.

Російська Urals – 101 долара за барель.

На минулому тижні марки Brent та WTI зросли на понад 7%. Рушієм стало те, що сподівання ринку на мирну угоду та закінчення конфлікту на Близькому Сході – згасли. Відповідно, Ормузька протока і надалі залишатиметься закритою. А це може спровокувати ще більше зростання цін на нафту.

Потрібно розуміти, що Ормузька протока це надважливий шлях. Саме ним проходила п'ята частина світових нафти та газу. Тепер же цей прохід заблокований.

Що відомо про рішення США щодо санкцій проти російської нафти?