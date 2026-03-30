Brent рекордно дорожчає: як змінилась вартість нафти через війну на Близькому Сході

Нафта продовжує дорожчати. Марка Brent прямує до рекордного місячного зростання. Це стало наслідок атаки єменських хуситів на Ізраїль.

Яка наразі ситуація з нафтою?

Наразі ринок не очікує, що війна на Близькому Сході завершиться найближчим часом, повідомляє Reuters.

Читайте також Є ризики для світової економіки, – експерт спрогнозував, що буде із нафтовим ринком

Цікаво! Як показує статистика, цього місяця Brent подорожчала на майже 59%. Це найстрімкіший місячний стрибок.

Ринок практично відкинув перспективу переговорного завершення війни, незважаючи на заяви Трампа про триваючі "прямі та непрямі" переговори з Іраном, і готується до різкої ескалації військових дій, що є оптимістичним сигналом для сирої нафти, з величезною невизначеністю щодо часу та характеру результату,

– вказує засновниця компанії з аналізу ринку нафти Vanda Insights Вандана Харі.

Зауважимо, Трамп повідомляв, що США та Іран проводять зустрічі. Вони відбуваються прямо та опосередковано.

Іран цю інформацію не підтверджує. До того ж:

на Близький Схід прибуло більше американських військових;

а ізраїльські військові повідомили про проведення атак на інфраструктуру іранського уряду.

Яка сьогодні вартість нафти?

Окрім наведених вище факторів, ціна нафти залежить від марки, повідомляє ресурс Trading Economics. Сьогодні розцінки змінилися так:

Нафта марки Brent має ціну – 115,63 долара за барель.

має ціну – 115,63 долара за барель. Американська нафта WTI – 101,57 долара за барель.

– 101,57 долара за барель. Російська Urals – 109,69 долара за барель

