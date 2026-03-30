Brent рекордно дорожчає: як змінилась вартість нафти через війну на Близькому Сході
- Ціна нафти марки Brent зросла майже на 59% цього місяця через ескалацію конфлікту на Близькому Сході.
- Сьогодні вартість нафти марки Brent становить 115,63 долара за барель, а американська WTI – 101,57 долара за барель.
Нафта продовжує дорожчати. Марка Brent прямує до рекордного місячного зростання. Це стало наслідок атаки єменських хуситів на Ізраїль.
Яка наразі ситуація з нафтою?
Наразі ринок не очікує, що війна на Близькому Сході завершиться найближчим часом, повідомляє Reuters.
Цікаво! Як показує статистика, цього місяця Brent подорожчала на майже 59%. Це найстрімкіший місячний стрибок.
Ринок практично відкинув перспективу переговорного завершення війни, незважаючи на заяви Трампа про триваючі "прямі та непрямі" переговори з Іраном, і готується до різкої ескалації військових дій, що є оптимістичним сигналом для сирої нафти, з величезною невизначеністю щодо часу та характеру результату,
– вказує засновниця компанії з аналізу ринку нафти Vanda Insights Вандана Харі.
Зауважимо, Трамп повідомляв, що США та Іран проводять зустрічі. Вони відбуваються прямо та опосередковано.
Іран цю інформацію не підтверджує. До того ж:
- на Близький Схід прибуло більше американських військових;
- а ізраїльські військові повідомили про проведення атак на інфраструктуру іранського уряду.
Яка сьогодні вартість нафти?
Окрім наведених вище факторів, ціна нафти залежить від марки, повідомляє ресурс Trading Economics. Сьогодні розцінки змінилися так:
- Нафта марки Brent має ціну – 115,63 долара за барель.
- Американська нафта WTI – 101,57 долара за барель.
- Російська Urals – 109,69 долара за барель
Що важливо знати про ситуацію на Близькому Сході?
Війна на Близькому Сході розпочалася ще 28 лютого. Раніше вона поширювалась саме на Перську затоку та створювала неабиякі труднощі, щодо проходження через Ормузьку протоку. Проте тепер ситуація стала більш напружена. Фактично, зараз конфлікт поширився на Червоне море. До того ж він торкнувся Баб-ель-Мандебської протоки, а вона є – одним з найважливіших у світі вузьких пунктів для транспортування сирої нафти та нафтопродуктів.
Для розуміння, Саудівська Аравія "перенесла" свій нафтовий експорт з Ормузької протоки до порту Янбу у Червоному морі. Аналітики кажуть, що, якщо буде порушено і цей шлях, то вказану нафту спрямують у єгипетський Суецко-Середземноморський трубопровід (SUMED).