Ціна нафти летить вниз: новий наслідок домовленостей Ірану та США

Вартість нафти почала знижуватись після заяви Трампа про укладення миру з Іраном. Зауважимо, американський лідер охарактеризував ситуацію як: "крихке перемир'я".

Що впливає на ціну нафти зараз?

Також було оголошено про подальше відновлення безпечного пересування через Ормузьку протоку через певний час, повідомляє Reuters.

Цікаво! Імовірно, інвестори наразі зосереджуються на деескалації ситуації на Близькому Сході.

Іран може відкрити протоку в обмеженому та контрольованому режимі в четвер або п'ятницю перед зустріччю між американськими та іранськими посадовцями в Пакистані,

– вказав високопоставлений іранський чиновник агентству Reuters.

Питання Ормузької протоки залишаються ключовим у переговорах. Адже від "доступності" цього шляху залежить вартість енергоносіїв.

Окрім цього, нафтові ціни змінились під впливом значного зростання запасів сирої нафти в США. Воно більше ніж очікувалось раніше.

Наразі ситуація виглядає так:

запаси сирої нафти в США збільшились на 3,1 мільйона барелів до 464,7 мільйона барелів протягом минулого тижня;

для розуміння, прогноз зростання складав – 701 тисячі барелів.

Як змінились ціни на нафту 8 квітня 2026 року?

Вартість нафти, у тому числі, визначається маркою. Як повідомляє видання Trading Economics, ситуація наразі така:

Нафта марки Brent коштує – 95,50 долара за барель.

коштує – 95,50 долара за барель. Американська нафта WTI – 94,99 долара за барель.

– 94,99 долара за барель. Російська Urals – 124,85 долара за барель.

Яка наразі ситуація на Близькому Сході?