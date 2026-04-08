Что влияет на цену нефти сейчас?

Также было объявлено о дальнейшем восстановлении безопасного передвижения через Ормузский пролив через некоторое время, сообщает Reuters.

Интересно! Вероятно, инвесторы сейчас сосредотачиваются на деэскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Иран может открыть пролив в ограниченном и контролируемом режиме в четверг или пятницу перед встречей между американскими и иранскими чиновниками в Пакистане,

– указал высокопоставленный иранский чиновник агентству Reuters.

Вопрос Ормузского пролива остается ключевым в переговорах. Ведь от "доступности" этого пути зависит стоимость энергоносителей.

Кроме этого, нефтяные цены изменились под влиянием значительного роста запасов сырой нефти в США. Он больше чем ожидалось ранее.

Сейчас ситуация выглядит так:

запасы сырой нефти в США увеличились на 3,1 миллиона баррелей до 464,7 миллиона баррелей в течение прошлой недели;

для понимания, прогноз роста составлял – 701 тысячи баррелей.

Как изменились цены на нефть 8 апреля 2026 года?

Стоимость нефти, в том числе, определяется маркой. Как сообщает издание Trading Economics, ситуация сейчас такая:

Нефть марки Brent стоит – 95,50 доллара за баррель.

Американская нефть WTI – 94,99 доллара за баррель.

Российская Urals – 124,85 доллара за баррель.

Какова сейчас ситуация на Ближнем Востоке?