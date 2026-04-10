Ціни на нафту можуть впасти до рекордно низького рівня через зупинку війни на Близькому Сході

Попри зниження, ціни на нафту лишаються на доволі високому рівні. Цьому сприяє занепокоєння, що постачання через Ормузьку протоку не буде налагоджене.

Що впливає на вартість нафти 10 квітня 2026 року?

Попри укладання мирної угоди, бойові дії тривають. Відомо, що обстріли здійснювали як Ізраїль та США, так і Іран, повідомляє Reuters.

Читайте також Залишилось недовго до банкрутства Росії: Зеленський ошелешив заявою

Ключовим питанням для ринку нафти є те, чи відновиться рух суден через Ормузьку протоку. Поки що немає жодних ознак цього. Якщо постачання нафти з Перської затоки залишаться заблокованими, ціни на нафту, ймовірно, знову зростуть,

– вказують аналітики Commerzbank.

Цікаво, що наразі відомо про проходження суден через Ормузьку протоку протягом останньої доби. Проте, як показують дані відстеження, більшість з них пов'язана з Іраном.

Важливо! Наразі рано говорити про урегулювання ситуації на нафтовому ринку. Адже постачання досі не відновлено.

Зауважимо, стабілізації цін на ринку нафти сприяло те, що інвестори збалансували зниження видобутку в Саудівській Аравії. Нагадаємо, наразі там ускладнена ситуація. Річ у тім, що в Саудівській Аравії скоротили виробничі потужності саме через напади на енергетичні об'єкти.

Державне інформаційне агентство SPA повідомило у четвер, що напади на енергетичні об'єкти Саудівської Аравії скоротили виробничі потужності королівства приблизно на 600 000 барелів на день та зменшили пропускну здатність його трубопроводу Схід-Захід приблизно на 700 000 барелів на добу,

– вказує видання.

Яка ціна за барель нафти зараз?

Як повідомляє видання Trading Economics, вартість нафти сьогодні, залежно від марки така:

Нафта марки Brent коштує – 96,04 долара за барель.

коштує – 96,04 долара за барель. Американська нафта WTI – 98,52 долара за барель.

– 98,52 долара за барель. Російська Urals – 121,78 долара за барель.

Яка ситуація складається на Близькому Сході?