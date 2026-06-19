Какова цена на нефть 19 июня 2026 года?

На цену нефти влияет сорт, сообщает ресурс Trading Economics.

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19 июня установлены следующие цены:

Нефть марки Brent сегодня стоит 80,20 доллара за баррель.

Американская нефть WTI стоит 77,50 доллара за баррель.

Российская Urals — 61,19 доллара за баррель.

Как влияют на цену нефти договоренности США и Ирана?

Несколько танкеров, в том числе три судна под флагом Саудовской Аравии, прошли через Ормузский пролив. Это произошло через несколько часов после подписания временного соглашения о прекращении войны на Ближнем Востоке, сообщает Reuters.

В настоящее время аналитики ожидают, что соглашение высвободит на мировые рынки более 85 миллионов баррелей нефти. Именно столько застряло в Персидском заливе.

Трейдеры все еще ждут весомых доказательств того, что танкерное движение через Ормузский пролив фактически нормализуется, прежде чем перейти к следующему этапу снижения,

– подчеркнул главный рыночный аналитик KCM Тим Вотерер.

До начала войны на Ближнем Востоке через Ормуз проходила пятая часть мирового объема нефти и СПГ. Аналитики считают, что торговля в этом регионе может вернуться к норме. Однако для этого нужно время. В частности, на восстановление пострадавшей инфраструктуры.

Производители Ближнего Востока уже готовятся возобновить добычу. Со временем они смогут увеличить экспорт.

Кувейтская нефтяная корпорация заявила в четверг, что немедленно отменила все уведомления о форс-мажоре, выданные во время войны. Министр нефти Басим Мохаммед заявил, что нефтяные месторождения Ирака готовы к возобновлению добычи, и добыча постепенно вернется к норме, восстановив прежние темпы,

– отмечает издание.

В то же время риски на нефтяном рынке остаются. В первую очередь из-за того, что Израиль продолжает войну против "Хезболлы" в Ливане. То есть возникает вопрос, будет ли израильское правительство соблюдать мир.

Напомним, соглашение между США и Ираном гарантирует не только открытие Ормуза. Оно также предусматривает ряд других изменений. В частности, отмену санкций США в отношении иранской нефти. Важно также понимать, что это временное соглашение. В течение следующих 60 дней переговорщики с обеих сторон должны окончательно согласовать некоторые вопросы. В том числе ядерную программу Ирана.