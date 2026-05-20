Війна з Іраном завершиться швидко: нова заява Трампа ошелешила нафтові ринки

Ціни на нафту почали падати. Це сталося після того, як Трамп зробив нову заяву щодо Ірану. На нафтовий ринок мали вплив і інші фактори, зокрема, ситуація в Ормузькій протоці.

Яку заяву щодо Ірану зробив Трамп?

Трамп заявив, що війна з Іраном завершиться дуже швидко, повідомляє Reuters.

Проте інвестори усе ж враховують побоювання відносно результатів нових мирних переговорів. Також при оцінках еруть до уваги тривалі перебої у постачаннях на Близькому Сході.

Базові ціни знизилися через потенційну угоду, оскільки ринок оцінює геополітичні результати. Однак ціни, ймовірно, все ще демонструватимуть певний потенціал зростання, навіть якщо угоду буде укладено, враховуючи, що пропозиція, ймовірно, не повернеться до довоєнного рівня негайно,

– наголосив старший аналітик з досліджень нафти в LSEG Емріл Джаміль.

Цікаво, що ще на початку тижня риторика Трампа була зовсім іншою. Американський президент наголошував на необхідності здійснення ударів по іранській території. Проте згодом Трамп відклав атаку.

Наразі американський президент стверджує, що іранські лідери благають про укладання мирної угоди. Якщо миру таки не буде досягнуто, США пообіцяли здійснити нові удари по Ірану.

Які ціни на нафту зараз?

Як повідомляє видання Trading Economics, ціни на нафту впали так:

Нафта марки Brent сьогодні має ціну – 109,96 долара за барель.

Американська нафта WTI – 102,87 долара за барель.

Російська Urals – 101,32 долара за барель.

Зауважимо, Brent та West Texas Intermediate вчора знижувались. Це стало результатом заяви віцепрезидента США Джей Ді Венса. Американський урядовець вказував, що Вашингтон та Тегеран досягли процесу у переговорах, повідомляє Reuters.

Ціни на нафту, ймовірно, залишатимуться підвищеними, враховуючи можливість поновлення атак США на Іран та очікування, що навіть якщо буде досягнуто мирної угоди, постачання сирої нафти не швидко повернеться до довоєнного рівня,

– каже аналітик Fujitomi Securities Тошітака Тадзава.

Яка наразі ситуація в Ормузькій протоці?