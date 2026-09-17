Скільки коштує нафта в четвер

Показники опустилися до тижневого мінімуму, пише Reuters.

Ф'ючерси на еталонну нафту Brent подешевшали на 3,11 долара, тобто 2,94% – до 102,72 долара за барель ;

; тоді як ф'ючерси на американську WTI подешевшали на 1,96 долара, тобто 1,91% – до 100,47 долара за барель.

Останнім часом у центрі уваги опинилася Саудівська Аравія. Пошкодження нафтопроводу East – West посилило побоювання щодо перебоїв із постачанням, однак згодом напруга дещо спала: у США заявили про можливе швидше відновлення його роботи, а Ер-Ріяд почав пропонувати азійським НПЗ додаткові партії нафти через перевантаження поблизу оманського порту Сохар.

Зауважте! Побоювання ринку нікуди не зникли: ймовірно, атаки минулого тижня вивели з ладу дві насосні станції трубопроводу, тривала зупинка якого може скоротити світову пропозицію нафти приблизно на 4%. За повідомленням джерел, терміни ремонту наразі невідомі, хоч американці й припустили налагодження прокачування вже найближчими днями.

Водночас у DBS Bank очікують, що у четвертому кварталі 2026 року напруга між США та Іраном послабиться, що може дозволити Brent стабілізуватися в діапазоні 85 – 95 доларів за барель.

Нагадаємо, тривале утримання цін на нафту вище 100 доларів за барель може мати наслідки далеко за межами енергетичного сектору. Йдеться, зокрема, про зростання транспортних і виробничих витрат, посилення інфляційних ризиків і довше збереження жорсткої монетарної політики. До слова, 17 вересня, Нацбанк України підвищив облікову ставку до 16% річних.