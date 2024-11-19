Світовий енергетичний бум: як політика Трампа може вплинути на ринок нафти і чи вдарить по Росії

.

Новообраний президент США Дональд Трамп призначив виконавчого міністра енергетики Кріса Райта, що може позитивно вплинути на промисловість викопного палива, яка очікує буму при наступній адміністрації. Річ у тім, що Трамп обіцяє збільшити виробництво викопного палива в США, передає BBC.

Варто також зауважити, що під час попередньої каденції Трамп домігся значного збільшення видобутку нафти та газу. У кампанії республіканця цього році це знову стало одним із головних пунктів передвиборчої агітації.

Таким чином американський ринок, скоріш за все, буде "залитий" дешевою нафтою, що, своєю чергою, позначиться і на глобальних цінах на енергоносії. У першу чергу, це може торкнутися Росії, яка третину свого бюджету наповнює завдяки продажу енергоносіїв.

24 Канал дізнавався про те, як політика Трампа може вплинути на глобальний енергетичний ринок, за яких умов нафта може опуститися до 40 доларів за барель і як це вплине на можливість Росії продовжувати війну проти України.

Що обіцяє Трамп щодо цін на нафту

Економіст Олег Гетман у розмові з 24 Каналом пояснив, що для України дійсно позитивними є новини щодо можливого зниження ціни на нафту та нафтопродукти.

До теми Нафта може рекордно подешевшати у 2025 році: усе залежить від ОПЕК+

За словами Гетмана, це, мабуть, найбільш позитивна новина від приходу Дональда Трампа з його легендарним гаслом у виборчій кампанії: "Drill, baby, drill (Бури, крихітко, бури)".

Олег Гетман Координатор експертних груп Економічної експертної платформи, асоційований експерт CASE Україна Тож, дійсно, всі регуляторні бар'єри, які зараз є, всі обмеження, які були накладені через різні екологічні історії, всі заповідники, які там на Алясці і через них не можуть "розкоркувати" великі свердловини, все це буде відкрито. Це збігається з баченням та бізнесовими інтересами Трампа. І навіть якщо б це не впливало на світову економіку, то він би далі приймав схожі рішення.

А от енергетичний експерт Геннадій Рябцев під час розмови з 24 Каналом розповів, що наразі не потрібно пов'язувати все з президентом Дональдом Трампом, адже не він безпосередньо видобуває нафту.

Геннадій Рябцев Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Тут все буде залежати від того, чи зійдуться інтереси США та компаній, що видобувають нафту, з інтересами інших експортерів. А тому існують два чинники, які можуть потягнути ціни на нафту як вгору, так і вниз.

Як додає Рябцев, існує два сценарії, за яких ціни на нафту та нафтопродукти можуть потягнутися як вгору, так і вниз.

Які країни найбільше видобувають нафту

Відповідно до даних Управління енергетичної інформації, США виробляють більше сирої нафти, ніж будь-яка інша країна у світі. Відомо, що жодна інша країна не досягла видобувної потужності в 13 мільйона барелів на день.

У 2023 році видобуток сирої нафти в США, враховуючи конденсат, становив у середньому 12,9 мільйона барелів на день.

У 2019 році цей показник становив 12,3 мільйона барелів на день, що робить 2023 рік найбільш прибутковим у видобутку нафти.

Водночас державна компанія Саудівської Аравії "Saudi Aramco" відмовилася від планів збільшити виробничу потужність до 13 мільйонів барелів на день до 2027 року.

Зверніть увагу! Грудень 2023 року став рекордно високим місяцем у встановленні середньомісячного видобутку сирої нафти в США на рівні понад 13,3 мільйона барелів на день.

Водночас торік до топ 10 країн-виробників на ринку нафти увійшли Канада, Ірак, Китай, Іран, Бразилія, Об’єднані Арабські Емірати та Кувейт.

Який вплив Саудівської Аравії, ОПЕК та Китаю

Одним із чинників впливу щодо росту ціни на нафту Рябцев називає економічне зростання Китаю:

Якщо економіка Китаю зростатиме й країна місяць за місяцем буде збільшувати обсяг купівлі нафти та нафтопродуктів на зовнішньому ринку, а саме ця країна є однією із ключових споживачів сировини у світі, то це сприятиме зростанню цін на нафту. Попит зросте і на цьому фоні спекулянти на біржах будуть підіймати котирування – десь до 80 доларів за барель.

Водночас чинник, що може стимулювати ціну падати, є намір Саудівської Аравії вийти з угоди ОПЕК та збільшити обсяг видобутку нафти.

Відповідно до цього американські компанії також можуть приєднатися до такого тренду. Крім того, їм Трамп пообіцяв зняття будь-яких обмежень на діяльність.

Тобто саудівці, розуміючи, що збільшення виробництва все одно знизить котирування, але завдяки тому, що в їхній країні найнижча собівартість видобутку, можуть піти на зростання виробництва для того, щоб продати більше нафти, і внаслідок більших обсягів продажу наповнити бюджет,

– пояснює Рябцев.

Важливо! Якщо саудівці та американці почнуть видобувати більше нафти та експортувати її, то це може знизити котирування. Втім поки невідомо на скільки можуть вони спасти, адже все залежатиме від обсягів, на які зросте пропонування.

Чи зможе Росія вести війну з вартістю на нафту в 40 доларів

Під час виступу в Економічному клубі Нью-Йорка у вересні 2024 року Трамп заявив, що Путін може вести війну за вартості нафти 100 доларів за барель. Однак при ціні в 40 доларів – це неможливо.

Відтак, за словами Геннадія Рябцева, російський бюджет не витримає котирування навіть на рівні нижче 50 доларів за барель, адже собівартість видобутку нафти в Росії становить десь не більше 50 доларів.

Продаж нафти нижче за 50 доларів для російських компаній означатиме безприбутковість. Водночас цей прибуток може бути мінімальний через те, що вони можуть зменшити видобуток на важковидобувних родовищах, натомість підняти його на легковидобувних. А їх у Росії обмаль,

– зауважує енергетичний експерт.

Однак розмовляти про таке суттєве зниження поки немає сенсу. По-перше, така ситуація може трапитися лише з наступного року, а по-друге, поки незрозуміло, яким саме буде цей процес.

Якщо процес зниження вартості на нафту буде тривалим, наприклад 50 доларів за барель впродовж року, ось тоді можна буде казати про суттєві втрати для російської економіки.

Якщо ж котирування протримаються місяць на рівні 40 доларів, а далі почнуть зростати до 60 доларів, то це не вплине на можливості Росії продовжувати війну проти України.

Як розповідає Гетман, зараз ціна на нафту Brent коливається в межах 70 доларів, а ціна російської марки Uraus, на які накладені додаткові станції, коливається близько 60 доларів за барель.

І це вже неприємна ситуація для Росії, бо їй комфортна ціна нафта в межах 100 – 130 доларів за барель. Відтак, якщо Трамп реалізує всі свої плани, то, по суті, куди буде рухатися ціна, буде залежати не від Росії, а від другого постачальника нафти у світі – Саудівської Аравії,

– додає економіст Гетман.

Гетман, як і Рябцев, бачить два сценарії для розвитку ситуації:

Саудівська Аравія разом зі своїми колегами по ОПЕК можуть вирішити скорочувати видобуток нафти, тоді ціна втримається, але при цьому вони будуть втрачати свої ринки. З іншого боку саудити можуть не захотіти зменшувати видобуток, а тому можуть "поборотися" з американцями за ринки. Відтак вони будуть готові піти на зниження ціни.

Тоді саудити відкоркують свої "вєнтілі", і наступного року ми отримуємо боротьбу "титанів" нафтової галузі, які будуть змагатися за ринку. А відтак ціна буде летіти вниз. От в такому сценарії ми дійсно виходимо на рівень 50 – 40 доларів, де 40 доларів – ціна за російську нафту Urals,

– доповнює пан Олег.

Такими темпами наповнення російського бюджету для військових видатків припиниться. І це найбільш позитивний розвиток для України, адже якщо немає чим платити людям, то немає чим воювати.

Важливо! У випадку зменшення ціни на нафту до 40 доларів в Росії буде вибір: або зрізати всі загальні видатки на освіту, охорону здоров'я тощо, або ж припинити частково чи повністю воєнні дії проти України.

Скільки Росія заробляє на нафті

У грудні 2022 року країни Євросоюзу домовилися встановити граничну ціну на російську нафту морського походження на рівні 60 доларів за барель. Водночас станом на 2024 рік середня експортна ціна на російську нафту становить понад 60 доларів.

Згідно з серпневим Russian Oil Tracker від KSE Institute, у липні 2024 року доходи Росії від експорту нафти зросли до 17,1 мільярда доларів завдяки вищим цінам на нафту та нафтопродукти.

завдяки вищим цінам на нафту та нафтопродукти. Водночас недостатнє дотримання цінових обмежень на нафту дозволило Росії отримати у липні 11,1 мільярда доларів від продажу сирої нафти та 6 мільярдів доларів від експорту нафтопродуктів.

У липні 2024 року ціна Urals FOB Приморськ й Новоросійськ зросла на 4,3 долара та 4,5 долара за барель – до 72 доларів, тоді як ціна ESPO FOB Козьміно зросла на 1,3 долара – до 78 доларів за барель.

тоді як ціна ESPO FOB Козьміно зросла на 1,3 долара – Відомо, що Росія покладається на власний тіньовий флот, аби обійти санкцій щодо обмежень на ціну на нафту. Відтак 90% сирої нафти країна транспортує сами цими суднами.

Відповідно до інформації від KSE Institute, у липні цього року 198 танкерів російського тіньового флоту вийшли з російських портів. З них 4 судна були залучені до перекачування нафти з судна на судно (STS).