Новоизбранный президент США Дональд Трамп назначил исполнительного министра энергетики Криса Райта, что может положительно повлиять на топливную промышленность, которая ожидает бума при следующей администрации. Дело в том, что Трамп обещает увеличить производство ископаемого топлива в США, передает BBC.

Стоит также заметить, что во время предыдущей каденции Трамп добился значительного увеличения добычи нефти и газа. В кампании республиканца в этом году это снова стало одним из главных пунктов предвыборной агитации.

Таким образом американский рынок, скорее всего, будет "залит" дешевой нефтью, что, в свою очередь, скажется и на глобальных ценах на энергоносители. В первую очередь это может коснуться России, которая треть своего бюджета наполняет благодаря продаже энергоносителей.

24 Канал узнавал о том, как политика Трампа может повлиять на глобальный энергетический рынок, при каких условиях нефть может опуститься до 40 долларов за баррель и как это повлияет на возможность России продолжать войну против Украины.

Экономист Олег Гетман в разговоре с 24 Каналом объяснил, что для Украины действительно положительными являются новости о возможном снижении цены на нефть и нефтепродукты.

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По словам Гетмана, это, пожалуй, наиболее положительная новость от прихода Дональда Трампа с его легендарным лозунгом в избирательной кампании: "Drill, baby, drill (Бури, крошка, бури)".

Олег Гетман

Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированный эксперт CASE Украина

Поэтому, действительно, все регуляторные барьеры, которые сейчас есть, все ограничения, которые были наложены из-за различных экологических историй, все заповедники, которые там на Аляске и из-за них не могут "откупорить" большие скважины, все это будет открыто. Это совпадает с видением и бизнес-интересами Трампа. И даже если бы это не влияло на мировую экономику, то он бы и дальше принимал похожие решения.

А вот энергетический эксперт Геннадий Рябцев во время разговора с 24 Каналом рассказал, что пока не нужно связывать все с президентом Дональдом Трампом, ведь не он непосредственно добывает нефть.

Геннадий Рябцев

Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований

Здесь все будет зависеть от того, сойдутся ли интересы США и компаний, добывающих нефть, с интересами других экспортеров. Поэтому существуют два фактора, которые могут потянуть цены на нефть как вверх, так и вниз.

Как добавляет Рябцев, существует два сценария, при которых цены на нефть и нефтепродукты могут потянуться как вверх, так и вниз.

Согласно данным Управления энергетической информации, США производят больше сырой нефти, чем любая другая страна в мире. Известно, что ни одна другая страна не достигла добывающей мощности в 13 миллиона баррелей в день.

  • В 2023 году добыча сырой нефти в США, учитывая конденсат, составляла в среднем 12,9 миллиона баррелей в день.
  • В 2019 году этот показатель составлял 12,3 миллиона баррелей в день, что делает 2023 год наиболее прибыльным в добыче нефти.
  • В то же время государственная компания Саудовской Аравии "Saudi Aramco" отказалась от планов увеличить производственную мощность до 13 миллионов баррелей в день до 2027 года.

Обратите внимание! Декабрь 2023 года стал рекордно высоким месяцем в установлении среднемесячной добычи сырой нефти в США на уровне более 13,3 миллиона баррелей в день.

В то же время в прошлом году в топ 10 стран-производителей на рынке нефти вошли Канада, Ирак, Китай, Иран, Бразилия, Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт.

Одним из факторов влияния на рост цен на нефть Рябцев называет экономический рост Китая:

  • если экономика Китая будет расти и страна месяц за месяцем будет увеличивать объем покупки нефти и нефтепродуктов на внешнем рынке, а именно эта страна является одной из ключевых потребителей сырья в мире, то это будет способствовать росту цен на нефть. Спрос возрастет и на этом фоне спекулянты на биржах будут поднимать котировки – где-то до 80 долларов за баррель.

В то же время фактор, который может стимулировать цену падать, является намерение Саудовской Аравии выйти из соглашения ОПЕК и увеличить объем добычи нефти.

  • В соответствии с этим американские компании также могут присоединиться к такому тренду. Кроме того, им Трамп пообещал снятие любых ограничений на деятельность.

То есть саудовцы, понимая, что увеличение производства все равно снизит котировки, но благодаря тому, что в их стране самая низкая себестоимость добычи, могут пойти на увеличения производства для того, чтобы продать больше нефти, и в результате больших объемов продаж наполнить бюджет,
– объясняет Рябцев.

Важно! Если саудовцы и американцы начнут добывать больше нефти и экспортировать ее, то это может снизить котировки. Впрочем, пока неизвестно на сколько они могут упасть, ведь все будет зависеть от объемов, на которые возрастет предложение.

Во время выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка в сентябре 2024 года Трамп заявил, что Путин может вести войну при стоимости нефти 100 долларов за баррель. Однако при цене в 40 долларов – это невозможно.

Поэтому, по словам Геннадия Рябцева, российский бюджет не выдержит котировки даже на уровне ниже 50 долларов за баррель, ведь себестоимость добычи нефти в России составляет где-то не более 50 долларов.

Продажа нефти ниже 50 долларов для российских компаний будет означать бесприбыльность. В то же время эта прибыль может быть минимальной из-за того, что они могут уменьшить добычу на труднодобываемых месторождениях, зато поднять ее на легкодобываемых. А их в России мало,
– отмечает энергетический эксперт.

Однако разговаривать о таком существенном снижении пока нет смысла. Во-первых, такая ситуация может произойти только со следующего года, а во-вторых, пока непонятно, каким именно будет этот процесс.

  • Если процесс снижения стоимости на нефть будет длительным, например 50 долларов за баррель в течение года, вот тогда можно будет говорить о существенных потерях для российской экономики.
  • Если же котировки продержатся месяц на уровне 40 долларов, а дальше начнут расти до 60 долларов, то это не повлияет на возможности России продолжать войну против Украины.

Как рассказывает Гетман, сейчас цена на нефть Brent колеблется в пределах 70 долларов, а цена российской марки Uraus, на которые наложены дополнительные станции, колеблется около 60 долларов за баррель.

И это уже неприятная ситуация для России, потому что ей комфортная цена нефть в пределах 100 – 130 долларов за баррель. Поэтому если Трамп реализует все свои планы, то, по сути, куда будет двигаться цена, будет зависеть не от России, а от второго поставщика нефти в мире – Саудовской Аравии,
– добавляет экономист Гетман.

Гетман, как и Рябцев, видит два сценария для развития ситуации:

  1. Саудовская Аравия вместе со своими коллегами по ОПЕК могут решить сокращать добычу нефти, тогда цена удержится, но при этом они будут терять свои рынки.
  2. С другой стороны саудиты могут не захотеть уменьшать добычу, а потому могут "побороться" с американцами за рынки. Поэтому они будут готовы пойти на снижение цены.

Тогда саудиты откупорят свои "вентили", и в следующем году мы получаем борьбу "титанов" нефтяной отрасли, которые будут бороться за рынок. А затем цена будет лететь вниз. Вот в таком сценарии мы действительно выходим на уровень 50 – 40 долларов, где 40 долларов – цена за российскую нефть Urals,
– дополняет господин Олег.

Такими темпами наполнение российского бюджета для военных расходов прекратится. И это наиболее позитивное развитие для Украины, ведь если нечем платить людям, то нечем воевать.

Важно! В случае уменьшения цены на нефть до 40 долларов в России будет выбор: или срезать все общие расходы на образование, здравоохранение и т.д., или прекратить частично или полностью военные действия против Украины.

В декабре 2022 года страны Евросоюза договорились установить предельную цену на российскую нефть морского происхождения на уровне 60 долларов за баррель. В то же время по состоянию на 2024 год средняя экспортная цена на российскую нефть составляет более 60 долларов.

  • Согласно августовскому Russian Oil Tracker от KSE Institute, в июле 2024 года доходы России от экспорта нефти выросли до 17,1 миллиарда долларов благодаря более высоким ценам на нефть и нефтепродукты.
  • В то же время недостаточное соблюдение ценовых ограничений на нефть позволило России получить в июле 11,1 миллиарда долларов от продажи сырой нефти и 6 миллиардов долларов от экспорта нефтепродуктов.
  • В июле 2024 цена Urals FOB Приморск и Новороссийск выросла на 4,3 доллара и 4,5 доллара за баррель – до 72 долларов, тогда как цена ESPO FOB Козьмино выросла на 1,3 доллара – до 78 долларов за баррель.
  • Известно, что Россия полагается на собственный теневой флот, чтобы обойти санкций по ограничениям цены на нефть. Поэтому 90% сырой нефти страна транспортирует именно этими судами.

Согласно информации от KSE Institute, в июле этого года 198 танкеров российского теневого флота вышли из российских портов. Из них 4 судна были привлечены к перекачке нефти с судна на судно (STS).