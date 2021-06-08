Ціна на нафту може злетіти до пікового рівня з 2014 року: прогноз інвесторів та аналітиків

Трейдери роблять ставку на нафту. Інвестори прогнозують, що ціна чорного золота знову може злетіти до 100 доларів за барель. Вартість нафти не перетинала цю позначку після обвалу у 2014 році.

Трейдери скупили кол-опціони, які прив'язані до цін на нафту марки Brent та West Texas Intermediate (WTI). Зазвичай професійні гравці на ринку йдуть на, здавалося б, дикий крок, коли переконані, що вони гарантовано отримають прибуток.

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Інвестори роблять ставку на зростання цін на нафту

Проте, аналітики не поділяють цю думку інвесторів, оскільки вважають, що найближчим часом ціна нафти навряд чи зросте до 100 доларів за барель. І все тому, що світова економіка досі відновлюється після шоку, викликаного пандемією коронавірусу, а головні виробники збільшують обсяги видобутку нафти на фоні відродження попиту.

Головний інвестиційний директор торгової фірми Blue Creek Capital Management LLC Адам Уебб робить ставку на те, що відновлення економіки США сприятиме зростанню цін на нафту марки WTI до 100 доларів за барель.

Стрибок активності щодо кол-опціонів на нафту за ціною 100 доларів за барель має паралелі зі спекулятивними ставками, які стали "популярними" в інших секторах фінансових ринків. Наприклад, у січні інвестори скуповували опціони на збиткові компанії, такі як:

GameStop Corp.

AMC Entertainment Holdings Inc.

Кол-опціон Це фінансовий контракт, що дає право, але не зобов'язання, на купівлю цінних паперів, товарів, валюти чи фінансових інструментів за визначеною ціною до кінця певного строку, оплачується премією. Цей інструмент також називають опціоном на купівлю або купівельним опціоном.

Вони пішли на цей крок тому, що вважали, що це призведе до зростання цін на акції, вдарить по ведмежих інвесторах та спонукає їх викупити акції, які вони продали на короткій позиції. Динаміка самонагрівання призвела до ще потужнішого стрибка цін в умовах торгового ажіотажу, який знову почав набирати оберти на початку червня.

Контракти на нафту марки WTI / Інфографіка Quikstrike

Аналітикиня JPMorgan Chase Наташа Канева зауважила, що, за винятком припливу інвесторів на сировинні ринки або падіння курсу долара, попит на нафту повинен піднятися значно вище допандемічного рівня в четвертому кварталі, щоб ціни на чорне золото досягли 100 доларів вже цього року. Ще однією підставою для обережності є можливість збільшення експорту нафти з Ірану у разі підписання ядерної угоди з США.

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Ситуація на ринку

Купівельні опціони на нафту марки WTI вартістю 100 доларів за барель з терміном експірації в грудні 2022 року стали найпопулярнішими серед всіх опціонних контрактів на Нью-Йоркській товарній біржі. Аналітична платформа QuikStrike повідомляє, що зараз на біржі укладено понад 60 тисяч таких контрактів, які зачіпають 60 мільйонів барелів нафти.

З початку поточного року нафта подорожчала більше, ніж на 40%. Минулого тижня нафта марки Brent досягнула максимуму за два роки, тоді як WTI злетіла до своєї пікової позначки з 2018 року, піднявшись майже до 70 доларів. Купуючи ці опціони за ціною 100 доларів за барель, трейдери виражають упевненість в подальшому зростанні ціни.

Волатильність та опціонні контракти нерозривно пов'язані. Тож, при інших рівних умовах високі коливання цін підвищать вартість контрактів. Для порівняння, трейдери, які придбали такі опціони ще в грудні 2020 року, наразі можуть фіксувати паперовий прибуток, адже за цей час вартість контрактів зросла з 0,27 до 0,66 долара,

– зауважив експерт компанії Mizuho Securities USA Роберт Йогер.

Йогер сумнівається, що вартість нафти марки WTI наблизиться до 100 доларів до кінця 2022 року. За його прогнозом, ціна сировини коливатиметься на рівні 61 долара за барель.