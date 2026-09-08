Скільки коштує нафта зараз

У вівторок, 8 вересня, котирування знову піднялися, пише Reuters.

Ф'ючерси на еталонну нафту Brent подорожчали на 48 центів, тобто 0,49% – до 97,48 долара за барель ;

; тоді як ф'ючерси на американську WTI подорожчали на 1,07 долара, тобто 1,17% – до 92,55 долара за барель.

Головною причиною став черговий виток ескалації на Близькому Сході. Після ударів роботу частини енергетичних об'єктів Саудівської Аравії призупинили, а кількість постраждалих сягнула 73 осіб. Влада королівства назвала події небезпечним загостренням.

Додаткову напругу створив Іран, який пригрозив США "економічною війною" та заявив про запуск новітньої ракети по американських військових кораблях.

Тім Вотерер Головний ринковий аналітик KCM Динаміка цін відображає як реальний дефіцит пропозиції (рух танкерів через Ормузьку протоку досі значно нижчий за нормальний рівень), так і геополітичну премію за ризик… Ймовірно, до кінця року вартість сировини залишатиметься високою, доки ситуація навколо ключового маршруту напружена, а дипломатичний прогрес – нестійкий.

Нагадаємо, на тлі затяжних перебоїв із судноплавством великі банки вже переглядають прогнози щодо вартості "чорного золота". Наприклад Goldman Sachs підвищив очікування для Brent і WTI на грудень 2026 року на 5 доларів – до 85 і 80 доларів за барель відповідно. На 2027 рік банк прогнозує по 80 і 75 доларів за барель.

Ще суттєвіше підвищив свої оцінки HSBC. Прогноз для Brent на 2026 рік зріс з 80 до 90 доларів за барель, а в четвертому кварталі очікують в середньому 95 доларів за барель сировини. Натомість на 2027 рік орієнтир підняли одразу з 65 до 85 доларів за барель.

До слова, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин називає діапазон у 95 – 115 доларів за барель еталонної нафти "новою реальністю". Серед причин він згадав складну для американців ситуацію навколо Ірану, відсутність домовленостей з Росією та збереження війни й санкцій. У ширшому контексті експерт пов'язує таку динаміку з посиленням протистояння США та Китаю.