Як змінилися ціни на нафту

У п'ятницю, 27 жовтня, вартість грудневих ф'ючерсів на нафту Brent коливається на рівні 89,25 долара за барель. Сировина зросла в ціні на 1,32 долара або 1,5% від початку торгової сесії.

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Натомість контракти на нафту WTI впала в ціні на 1,29 долара або 1,6%. Вартість американської сировини наразі зупинилася на рівні 84,40 долара за барель, інформує, Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Нафта Brent наразі коштує 89,73 долара за барель (+ 2,05%);

за барель (+ 2,05%); Марка WTI торгується на рівні 84,93 долара за барель (+ 2,06%).

Попередній торговий день, 26 жовтня, еталонні бренди нафти завершили зі суттєвим спадом. Для прикладу, нафта Brent подешевшала на 2,20 долара або 2,44% до 87,93 долара за барель. Тоді як американська сировина втратила під час торгів 2,18 долара або 2,55%. Торговий день марка WTI завершила з ціною на рівні 83,21 долара за барель. Головними факторами впливу були побоювання щодо ескалації конфлікту на Близькому Сході та сигнали про зменшення попиту у найбільшій економіці світу – США.

Що відбувається на ринку нафти

Під час торгів у п'ятницю до змін на ринку нафти також призвели події на Близькому Сході. Ціни на нафту встигли зрости на понад 1 долар після новин, що американські війська зуміли вдарити іранських цілях у Сирії. Завдяки цьому знову на перший план вийшли побоювання щодо ескалації конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС. Зокрема, ринок відреагував зростанням на ймовірність впливу конфлікту на постачання нафти.

Водночас обидва бренди нафти на шляху до першого тижневого спаду за останні три тижні. Тоді як у Goldman Sachs очікують, що вартість нафти Brent у першому кварталі 2024 року буде коливатися на рівні 95 доларів за барель. Аналітики також додали, що зниження експорту чорного золота з Ірану може призвести до зростання базових цін на 5%, пише видання Reuters.