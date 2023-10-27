Как изменились цены на нефть

В пятницу, 27 октября стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent колеблется на уровне 89,25 доллара за баррель. Сырье выросло в цене на 1,32 доллара или 1,5% с начала торговой сессии.

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Вместо этого контракты на нефть WTI упали в цене на 1,29 доллара или 1,6%. Стоимость американского сырья остановилась на уровне 84,40 доллара за баррель, информирует, Reuters.

Согласно данным Bloomberg, цены на нефть колеблются на следующих уровнях:

Нефть Brent сейчас стоит 89,73 доллара за баррель (+2,05%);

за баррель (+2,05%); Марка WTI торгуется на уровне 84,93 доллара за баррель (+2,06%).

Предыдущий торговый день, 26 октября, эталонные бренды нефти завершили с существенным спадом. К примеру, нефть Brent подешевела на 2,20 доллара или 2,44% до 87,93 доллара за баррель. В то время как американское сырье потеряло во время торгов 2,18 доллара или 2,55%. Торговый день марка WTI завершила с ценой на уровне 83,21 доллара за баррель. Главными факторами влияния были опасения по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке и сигналы об уменьшении спроса в крупнейшей экономике мира – США.

Что происходит на рынке нефти

В ходе торгов в пятницу к изменениям на рынке нефти также привели события на Ближнем Востоке. Цены на нефть успели вырасти более чем на 1 доллар после новостей, что американские войска сумели ударить по иранским целям в Сирии. Благодаря этому снова на первый план вышли опасения по поводу эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС. В частности, рынок отреагировал ростом на вероятность влияния конфликта на поставки нефти.

В то же время оба бренда нефти по пути к первому недельному спаду за последние три недели. В то время как в Goldman Sachs ожидают, что стоимость нефти Brent в первом квартале 2024 года будет колебаться на уровне 95 долларов за баррель. Аналитики также добавили, что снижение экспорта черного золота из Ирана может привести к росту базовых цен на 5%, пишет издание Reuters.