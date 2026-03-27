Ціна нафти стрімко зростає: нові наслідки рішення Трампа

Вартість нафти росте. Подорожчання відбувається, зокрема, на тлі рішення США продовжити паузу в атаках на енергетичні станції Ірану. Водночас інвестори залишаються обережними в своїх прогнозах, щодо подальшої зміни цін на нафту.

Чому росте ціна на нафту?

Наразі інвестори обережно ставляться до ситуації на Близькому Сході. Адже там явні одразу декілька тенденцій, повідомляє Reuters.

Для розуміння, ціни на нафту з початку війни на Близькому Сході змінились так:

вартість нафти марки Brent зросла на 53%;

WTI – збільшилась на 45%.

Хоча Трамп продовжив термін, встановлений Іраном для повторного відкриття Ормузької протоки або знищення його енергетичної інфраструктури, США також направили тисячі військових на Близький Схід, і Трамп зважує, чи використовувати наземні сили для захоплення стратегічного нафтового вузла Ірану,

– вказує видання.

Зауважимо, що наразі ринок оцінює імовірність здорожчання нафти. Наприклад, якщо відбудеться ескалація конфлікту, вона може зрости до 200 доларів за барель. Таке подорожчання очікується, якщо війна триватиме до червня, повідомляє Bloomberg.

На ескалацію може вказувати і те, що Іран відкинув вимоги США. Йдеться про 15-пунктну пропозицію, яку вніс американський уряд.

Як змінилась ціна нафти 27 березня 2026 року?

Ціна нафти залежить від марки, повідомляє ресурс Trading Economics. Сьогодні розцінки змінилися так:

Нафта марки Brent має ціну – 110,92 долара за барель.

має ціну – 110,92 долара за барель. Американська нафта WTI – 98,25 долара за барель.

– 98,25 долара за барель. Російська Urals – 105,91 долара за барель

Які ще фактори мають вплив на нафтовий ринок?