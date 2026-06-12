Як ситуація на Близькому Сході вплинула на ціну нафти?

Стало відомо, що Трамп скасував удари по Ірану, повідомляє Reuters.

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Щобільше, західне джерело повідомило, що меморандум між США та Іраном таки може бути укладено. Імовірно, це станеться уже цієї неділі. Цікаво, що незабаром іранське інформаційне агентство Fars спростувало цю інформацію.

Цей меморандум не є остаточним миром. Він передбачає перемир'я на наступні 60 днів. Протягом цього періоду має відбутися обговорення ядерних та економічних питань.

Важливим фактором, що впливає на ціну нафти, є низький рівень запасів цієї сировини у світі. Імовірно, вони ще більше скоротяться, попри укладання угоди. Адже на відновлення постачань знадобиться час.

Організація країн-експортерів нафти у четвер знизила свій прогноз зростання світового попиту на нафту у 2026 році до 970 000 барелів на день з попередніх 1,17 мільйона барелів на день, що стало другим поспіль переглядом у бік зниження,

– вказує видання.

Зверніть увагу! Goldman оновив прогноз. Тепер він очікує, що ціна нафти Brent у 2027 році сягатиме 80 доларів за барель. Це значення нижче, ніж передбачалось раніше, адже банк передбачає відновлення експорту.

Які ціни на нафту 12 червня 2026 року?

За даними видання Trading Economics, ціни на нафту 12 червня впали так:

Нафта марки Brent сьогодні має ціну – 87,39 долара за барель.

Американська нафта WTI – 84,95 долара за барель.

Російська Urals – 78,39 долара за барель.

Яка наразі ситуація в Ормузькій протоці?