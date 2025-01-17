Нафта Urals суттєво впала в ціні, тоді як еталонні бренди стрімко дорожчають

Еталонні бренди нафти продовжують зростати в ціні, а також на шляху до 4 тижневого зростання поспіль. При цьому російська нафта фіксує суттєві втрати на ринку.

Ціна нафти Urals на ринку

Нафта Urals у п'ятницю, 17 січня, демонструє від'ємну динаміку на ринку. Про це повідомляє 24 Канал з посилання на Investing.com. Для порівняння ціни на еталонні бренди нафти – Brent та WTI – ростуть в ціні через нові санкції США проти Росії, які спрямовані на нафтовий сектор.

Варте уваги НБУ виводить з обігу гривні старого зразка: чи можна їх використовувати

На цю мить найвідоміший сорт російської нафти – Urals – торгується на рівні 76,20 долара за барель. Сировина за сьогодні подешевшала на 1,41%. Ціна російської нафти на ринку суттєво перевищує цінову стелю, яку наприкінці 2022 року.

Нагадаємо, що Україна та низка країн ЄС закликають знизити цінову стелю для російської нафти, яку встановили на рівні 60 доларів за барель. З відповідним закликом до Європейської комісії звернулися Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія, Данія та Швеція. Тоді як група Макфола-Єрмака пропонує знизити цінову стелю для російської нафти до 30 доларів за барель.