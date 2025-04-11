США можуть знищити експорт нафти однієї з країн Близького Сходу: реакція ринку
- Ціни на нафту зросли через заяви США про можливе припинення експорту нафти з Ірану.
- Нафта Brent подорожчала на 1,74%, а WTI - на 1,88%, з актуальними цінами 64,88 і 61,61 долара за барель відповідно.
Ціни на нафту знову зростають. Наразі на ринок впливають важливі заяви США щодо країни з одними із найбільших запасів нафти у світі.
Світові ціни на нафту на сьогодні
У п'ятницю, 11 квітня, ціни на нафту різко зросли. Еталонні бренди нафти подорожчали на понад 1%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Ринок нафти реагує зростанням на новини про настрої влади США щодо Ірану. У Вашингтоні заявили, що можуть звести нанівець експорт нафти з Ірану. Це може бути частиною плану США щодо переговорів з Іраном щодо ядерної програми.
Нагадаємо, що Іран входить до першої п'ятірки країн з найбільшими запасами нафти у світі. Крім того, Іран є частиною ОПЕК.
Скільки коштує нафта сьогодні
Нафта Brent подорожчала на 1,10 долара або на 1,74%. Сорт нафти торгується на рівні 64,43 долара за один барель. Нафта West Texas Intermediate зросла в ціні на 1,13 долара або на 1,88%. Вартість американської нафти зросла до 61,20 долара за барель.
Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:
Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 64,88 долара за барель (+ 2,45%);
- Контракти WTI торгуються на рівні 61,61 долара за барель (+ 2,56%).