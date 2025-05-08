Увага прикута до США та Китаю: скільки коштує нафта сьогодні

Новий торговий день еталонні бренди нафти почали зі зростання. В останні дні найбільше на динаміку цін на нафту впливає один фактор.

Чому нафта росте в ціні

У четвер, 8 травня 2025 року, еталонні бренди нафти повернулися до зростання на ринку. Днем раніше ціни на нафту впали на понад 1 долар, інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Ринок нафти в останні дні зосереджений на новинах про торгові переговори між США та Китаєм. Це перші переговори між найбільшими економіками світу з початку торгової війни. Саме ці країни є найбільшими споживачами нафти у світі.

До теми! За минулий тиждень ціни на нафту суттєво впали в ціні. На ринок нафти впливали чинники, пов'язані з США, Китаєм, Саудівською Аравією, ОПЕК+. Також на ринок нафти впливає торгова війна, яку спровокував Дональд Трамп.

Скільки коштує нафта сьогодні

Ф'ючерси на нафту Brent зросли в ціні на 51 цент або на 0,8%. Вартість нафти зросла до 61,63 долара за барель. Сировина West Texas Intermediate подорожчала на 57 центів або на 1%. Ціна американської нафти досягла позначки в 58,64 долара за барель.

За даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: