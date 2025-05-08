Почему нефть растет в цене

В четверг, 8 мая 2025 года, эталонные бренды нефти вернулись к росту на рынке. Днем ранее цены на нефть упали более чем на 1 доллар, информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Рынок нефти в последние дни сосредоточен на новостях о торговых переговорах между США и Китаем. Это первые переговоры между крупнейшими экономиками мира с начала торговой войны. Именно эти страны являются крупнейшими потребителями нефти в мире.

К теме! За прошедшую неделю цены на нефть существенно упали в цене. На рынок нефти влияли факторы, связанные с США, Китаем, Саудовской Аравией, ОПЕК+. Также на рынок нефти влияет торговая война, которую спровоцировал Дональд Трамп.

Сколько стоит нефть сегодня

Фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 51 цент или на 0,8%. Стоимость нефти выросла до 61,63 доллара за баррель. Сырье West Texas Intermediate подорожало на 57 центов или на 1%. Цена американской нефти достигла отметки в 58,64 доллара за баррель.

По данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: