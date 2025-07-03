Найдорожча нафта: скільки коштує 1 барель нафти на ринку у липні

Ціни на нафтові фʼючерси на міжнародній біржі змінюються кожного дня. Впливають на здорожчення та зниження ціни 1 бареля, зокрема й геополітичні події та політика країн-членів ОПЕК і ОПЕК+.

Ціна 1 бареля нафти 14 липня

Brent станом на 14 липня торгується на біржі за 71,33 долара за барель.

станом на 14 липня торгується на біржі за 71,33 долара за барель. Американська нафта WTI сьогодні на рівні 69,43 долара за барель.

сьогодні на рівні 69,43 долара за барель. Спотова ціна російської Urals на рівні 66,46 долара за барель, передає 24 Канал з посиланням на дані Trading Economics.

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Що вплинуло на ціну нафти Brent та WTI

У серпні ОПЕК+ планувала наростити видобуток нафти. Однак, деякі країни не здатні це зробити, як от Росія через пошкоджену інфраструктуру. До слова, у разі збільшення обсягів видобутку нафти аналітики Morgan Stanley прогнозують, що у 2026 році надлишок нафти досягне 1,3 мільйона барелів на добу. Що також вплине на формування ціни 1 бареля нафти на біржі.

Також на ціну 1 бареля нафти вплинули мита Трампа та рішення ФРС знизити процентні ставки. Тож нафта прогнозовано знизиться у ціні, особливо на тлі більш слабкого долара та зниження запасів бензину у США.

Зверніть увагу! Попри цінову стелю у 60 доларів за барель, російська нафта Urals торгується на біржі за суттєво більшою ціною. Також нафтогазові доходи – основне джерело російського бюджету, видатки на війну в Україні з якого постійно ростуть.

Чому цінова стеля на російську нафту не діє

Нещодавній конфлікт на Близькому Сході суттєво штовхнув ціни на російську нафту догори. У червні вони перевищували 68 доларів за барель вперше від 17 січня.

А от що стосується доходів Росії від нафти, то вони навпаки знизились останнім часом. Все через сильні позиції рубля до долара. У Bloomberg зазначають, що надходження від нафтової галузі скоротилися майже на 30% до 415,6 мільярда рублів, що еквівалентне 5,27 мільярда доларів. Це найнижчий рівень із червня 2023 року.