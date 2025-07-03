Найдорожча нафта: скільки коштує 1 барель нафти на ринку у липні
- Нафта Brent станом на 14 липня коштує 71,33 доларів за барель, WTI — 69,43 доларів, а Urals — 66,46 доларів.
- Зниження цін на нафту впливають митна політика Трампа, рішення ФРС знизити процентні ставки, а також обмеження у видобутку нафти країнами ОПЕК+.
- Російська нафта Urals торгується за ціною, що перевищує цінову стелю у 60 доларів, але доходи Росії від нафти знизились через сильні позиції рубля.
Ціни на нафтові фʼючерси на міжнародній біржі змінюються кожного дня. Впливають на здорожчення та зниження ціни 1 бареля, зокрема й геополітичні події та політика країн-членів ОПЕК і ОПЕК+.
Ціна 1 бареля нафти 14 липня
- Brent станом на 14 липня торгується на біржі за 71,33 долара за барель.
- Американська нафта WTI сьогодні на рівні 69,43 долара за барель.
- Спотова ціна російської Urals на рівні 66,46 долара за барель, передає 24 Канал з посиланням на дані Trading Economics.
Цікаво Як ціни на нафту впливають на дефіцит російського бюджету
Що вплинуло на ціну нафти Brent та WTI
У серпні ОПЕК+ планувала наростити видобуток нафти. Однак, деякі країни не здатні це зробити, як от Росія через пошкоджену інфраструктуру. До слова, у разі збільшення обсягів видобутку нафти аналітики Morgan Stanley прогнозують, що у 2026 році надлишок нафти досягне 1,3 мільйона барелів на добу. Що також вплине на формування ціни 1 бареля нафти на біржі.
Також на ціну 1 бареля нафти вплинули мита Трампа та рішення ФРС знизити процентні ставки. Тож нафта прогнозовано знизиться у ціні, особливо на тлі більш слабкого долара та зниження запасів бензину у США.
Зверніть увагу! Попри цінову стелю у 60 доларів за барель, російська нафта Urals торгується на біржі за суттєво більшою ціною. Також нафтогазові доходи – основне джерело російського бюджету, видатки на війну в Україні з якого постійно ростуть.
Чому цінова стеля на російську нафту не діє
Нещодавній конфлікт на Близькому Сході суттєво штовхнув ціни на російську нафту догори. У червні вони перевищували 68 доларів за барель вперше від 17 січня.
А от що стосується доходів Росії від нафти, то вони навпаки знизились останнім часом. Все через сильні позиції рубля до долара. У Bloomberg зазначають, що надходження від нафтової галузі скоротилися майже на 30% до 415,6 мільярда рублів, що еквівалентне 5,27 мільярда доларів. Це найнижчий рівень із червня 2023 року.