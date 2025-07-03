Самая дорогая нефть: сколько стоит 1 баррель нефти на рынке в июле

Цены на нефтяные фьючерсы на международной бирже меняются каждый день. Влияют на подорожание и снижение цены 1 барреля в том числе и геополитические события и политика стран-членов ОПЕК и ОПЕК+.

Цена 1 барреля нефти 14 июля

Brent по состоянию на 14 июля торгуется на бирже по 71,33 долларов за баррель.

по состоянию на 14 июля торгуется на бирже по 71,33 долларов за баррель. Американская нефть WTI сегодня на уровне 69,43 долларов за баррель.

сегодня на уровне 69,43 долларов за баррель. Спотовая цена российской Urals на уровне 66,46 долларов за баррель, передает 24 Канал со ссылкой на данные Trading Economics.

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Что повлияло на цену нефти Brent и WTI

В августе ОПЕК+ планировала нарастить добычу нефти. Однако, некоторые страны не способны это сделать, как вот Россия из-за поврежденной инфраструктуры. К слову, в случае увеличения объемов добычи нефти аналитики Morgan Stanley прогнозируют, что в 2026 году избыток нефти достигнет 1,3 миллиона баррелей в сутки. Что также повлияет на формирование цены 1 барреля нефти на бирже.

Также на цену 1 барреля нефти повлияли пошлины Трампа и решение ФРС снизить процентные ставки. Поэтому нефть прогнозируемо снизится в цене, особенно на фоне более слабого доллара и снижения запасов бензина в США.

Обратите внимание! Несмотря на ценовой потолок в 60 долларов за баррель, российская нефть Urals торгуется на бирже по существенно большей цене. Также нефтегазовые доходы – основной источник российского бюджета, расходы на войну в Украине из которого постоянно растут.

Почему ценовой потолок на российскую нефть не действует

Недавний конфликт на Ближнем Востоке существенно толкнул цены на российскую нефть вверх. В июне они превышали 68 долларов за баррель впервые с 17 января.

А вот что касается доходов России от нефти, то они наоборот снизились в последнее время. Все из-за сильных позиций рубля к доллару. У Bloomberg отмечают, что поступления от нефтяной отрасли сократились почти на 30% до 415,6 миллиарда рублей, что эквиваленте равно 5,27 миллиарда долларов. Это самый низкий уровень с июня 2023 года.