На ринку нафту зафіксували стрімкий обвал

Ціни на нафту відреагували на важливі новини про США та Іран. Також на ринок впливають побоювання інвесторів щодо перспектив економіки.

Світові ціни на нафту сьогодні

У понеділок, 21 квітня, топові бренди нафти – WTI та Brent – різко просіли в ціні. На ринок нафти впливають фактори, пов'язані з США та перспективами економіки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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По-перше, на ціни на нафту вплинули новини про ознаки прогресу в переговорах між США та Іраном. Водночас інвесторів продовжують турбувати економічні проблеми, пов'язані з тарифами. Зокрема, йдеться про те, що мита можуть обмежити попит на пальне.

До теми! Аналітики у США прогнозують, що попит на нафту у світі у 2025 році буде зростати найповільнішими темпами за 5 років.

Скільки коштує нафта сьогодні

Нафта Brent втратила в ціні 1,70 долара або 2,5%. Марка нафти завершила торги на ринку з ціною на рівні 66,26 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate впала в ціні на 1,60 долара або на 2,5%. Ціна американської нафти впала до 63,08 долара за барель. Нагадаємо, що за минулий тиждень ціни на нафту зросли на 5%.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: