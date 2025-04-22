Мировые цены на нефть сегодня

В понедельник, 21 апреля, топовые бренды нефти – WTI и Brent – резко просели в цене. На рынок нефти влияют факторы, связанные с США и перспективами экономики, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Во-первых, на цены на нефть повлияли новости о признаках прогресса в переговорах между США и Ираном. В то же время инвесторов продолжают беспокоить экономические проблемы, связанные с тарифами. В частности, говорится о том, что пошлины могут ограничить спрос на топливо.

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Сколько стоит нефть сегодня

Нефть Brent потеряла в цене 1,70 доллара или 2,5%. Марка нефти завершила торги на рынке с ценой на уровне 66,26 доллара за баррель. Нефть West Texas Intermediate упала в цене на 1,60 доллара или на 2,5%. Цена американской нефти упала до 63,08 доллара за баррель. Напомним, что за прошедшую неделю цены на нефть выросли на 5%.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: