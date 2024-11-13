Мировой рынок нефти

Во вторник, 12 ноября, нефть фиксировала положительную динамику на рынке, но рост был незначительным. В то же время цены на нефть колеблются вблизи минимума за 2 недели. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Обратите внимание Что будет с ценой на нефть в 2025 году

Цены на нефть упали примерно на 5% за две предыдущие торговые сессии. На рынок нефти влияет реакция инвесторов на новый прогноз от ОПЕК. Нефтяной картель пересмотрел ожидания в сторону снижения темпов роста спроса, укрепление доллара США и разочарование последними экономическими стимулами в Китае.

Часто саме комерційні банки першими реагують на головні виклики часу. Наприклад, з перших днів повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк надав українцям 1,3 мільярда гривень допомоги, впроваджує соціальні ініціативи та працює на відновлення та розвиток економіки країни.

Цены на нефть на сегодня

Нефть Brent прибавила в цене 6 центов или 0,1%. Сырье торгуется на уровне 71,89 доллара за баррель. Американская нефть WTI подорожала на 8 центов или на 0,1% за день. Этот бренд нефти завершил торги с ценой на уровне 68,12 доллара за баррель.

К теме! Торги в понедельник, 11 ноября, обе марки нефти завершили на самом низком уровне с 29 октября.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: