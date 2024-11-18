Чи можуть Саудівська Аравія та Росія почати цінову війну та боротьбу за ринки збуту нафти

У наступному році ситуація на ринку нафти може суттєво змінитися. Зокрема, йдеться про те, що ключовим експортерам нафти доведеться боротися за ринки збуту. Серед них Саудівська Аравія та Росія.

Чи можлива цінова війна між Саудівською Аравією та Росією

Експерти все частіше прогнозують падіння цін на нафту у наступному році. Деякі експерти навіть говорять про ціну чорного золота на рівні 40 доларів за барель. Це може безпосередньо вплинути на великих експортерів нафти. Перш за все йдеться про Саудівську Аравію та Росію, які входять до ОПЕК+, а також конкурують за ринки збуту.

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Український економіст Олег Гетман в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповів, чи реальна нова цінова війна між Росією та Саудівською Аравією та чого можна очікувати від ринку нафти.

Гетман заявив, що все набагато складніше. За його словами, на ринок впливає набагато більше факторів, ніж Саудівська Аравія та Росія.

Олег Гетман Економіст Ніхто не вгадає, який буде стан цими країнами на наступний рік, бо включилось набагато більше гравців. І головний фактор – це Америка. Трамп йшов на ці вибори з лозунгом "Drill, baby, drill". Тобто зараз будуть скасовувати всі регуляції, скасовувати різні заповідні зони й США будуть бурити. Тож, нафти буде значно більше на світовому ринку.

На думку економіста, за такого сценарію у Саудівської Аравії буде два варіанти:

Продовжувати скорочувати обсяги видобування нафти разом з іншими членами ОПЕК+ й втрачати ринки на користь американців. Це допоможе тримати ціну на нафту 60 – 70 доларів за барель;

за барель; Інша стратегія – це наростити обсяги видобування, а Саудівська Аравія має достатньо значний потенціал, намагаючись захоплювати ще більше ринків, вибиваючи їх в американців. За таких умов, ціни на нафту можуть коливатися на рівні 40 – 45 доларів за барель.

Нагадаємо, що Саудівська Аравія має одні з найбільших резервів нафти у світі. Йдеться про 267 мільярдів барелів нафти. Саудити поступаються лише Венесуелі за цим показником.

Олег Гетман Економіст Тож ніхто не вгадає, яку стратегію оберуть саудити. І позиція Росії тут взагалі без різниці. Вона просто стабільно спостерігає за грою великих гравців.

Що буде з ринком нафти у 2025 році

Олег Гетман також додав, що США на сьогодні займають перше місце у світі за обсягами видобування нафти. Просто країна майже всю свою сировину споживає на внутрішньому ринку. На думку економіста, США просто будуть ще більше нарощувати обсяги видобування, збільшуючи цей показник на додаткові 1 – 2 мільйони барелів на день.

Китай і Індія – це одні з найбільших споживачів нафти у світі, а від розвитку їхніх економіки залежить світове споживання. Наразі економіки цих країн зростають не найкращим чином, тому є певний профіцит нафти на ринку. Ба більше, за словами Гетмана, у наступному році не очікують якогось значного зростання, зокрема, китайської економіки. Це означає, що обсяги споживання чорного золота залишаться приблизно на цьогорічному рівні.

Економіст наголосив, що водночас пропозиція нафти на ринку буде зростати, завдяки чому буде дуже цікава гра, скоріше все з пониженням цін. За його словами, це дуже вигідно для України, і вкрай невигідно для країни-агресорки, яка буде втрачати прибутки, втрачати нафтові доходи.