Що відбувається з цінами на нафту після різкого обвалу

Ціни на нафту знову змінили динаміку на ринку. Нафта дорожчав завдяки двом факторам, тоді як побоювання щодо надлишку пропозиції на ринку не втрачають актуальності.

Світові ціни на нафту сьогодні

У вівторок, 6 травня, еталонні бренди нафти повернулися до здорожчання. Днем раніше ціни на нафту зафіксували різкий обвал на ринку, інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Ціни на нафту зросли на понад 1% завдяки технічному відскоку і покупкам після падіння на попередній сесії. Нагадаємо, що обвал цін на нафту спровокувало рішення ОПЕК+ про збільшення видобутку. При цьому на ринку все ще переживають через перспективу профіциту.

Зверніть увагу! За минулий тиждень ціни на нафту зафіксували суттєвий спад. На ринок нафти впливали фактори, пов'язані з США, Китаєм, Саудівською Аравією, ОПЕК+ та торговою війною.

Скільки коштує 1 барель нафти

Ф'ючерси на нафту Brent зросли в ціні на 92 центи. Бренд нафти подорожчав до 61,15 долара за барель. Сировина West Texas Intermediate додала в ціні 89 центів. Вартість американської нафти зросла до 58,02 долара за барель.

За даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: