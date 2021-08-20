Ціни на нафту впали до тримісячного мінімуму: головні причини обвалу

Коливання на ринку нафти тривають. Цього разу вартість чорного золота впала до найнижчої позначки з травня. Про головні причини обвалу – читайте далі.

Ціни на нафту обвалилися через занепокоєння щодо відновлення попиту, спричинене зростанням кількості хворих на коронавірус у світі. Крім того, сировинні товари були обтяжені зміцненням долара США на валютному ринку.

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Нове падіння цін на нафту

Вартість нафти знаходиться під тиском інвесторів, які по-новому оцінюють ситуацію через стрімке зростання кількості хворих на COVID-19. Все тому, що ця ситуація потенційно може знизити попит на чорне золото на фоні того, як світова економіка намагається відновити свою діяльність.

Нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 4% до 62,83 долара за барель. Це найнижчий показник з 21 травня 2021 року. Тоді як еталонна нафта під брендом Brent втратила в ціні відразу 3,5%. Її ціна обвалилася до 65,83 долара за барель. WTI скоротила свої збитки до 3,2%, а Brent – до 2,8%. Частково цьому сприяло покращення ситуації на ринку праці в США на цьому тижні. Показники щодо безробіття впали до нового мінімуму епохи пандемії.

WTI зараз на 17% нижче своїх максимумів, а при падінні нижче 65 доларів можуть настати й гірші дні. Подальша підтримка може тепер перебувати на рівні близько 60 доларів за WTI та 64 долари за Brent, але вона може погіршитися, якщо ситуація з COVID-19 продовжить погіршуватися,

– заявив старший аналітик ринку від Oanda Europe Крейг Ерлам.

Експерт також додав, що не варто забувати про фактор ОПЕК+. Багато буде залежати від того, чи спонукають останні події основних гравців на ринку обмежити свої амбіції в очікуванні зниження попиту. У найближчій перспективі цей сценарій виглядає малоймовірним, адже ціни на чорне золото залишаються на гідних рівнях, наперекір падінню.

Згідно з Oil Price , станом на 20 серпня вартість нафти марки WTI коливається на рівніза барель, а Brent –за барель.

Коливання цін на нафту марки WTI за останній місяць / Інфографіка Insider

Вплив долара США

Ціна нафту також постраждали від зміцнення американського долара. За даними Market Watch, Індекс долара злетів до найвищої позначки з листопада минулого року – до 93,50. Національна валюта США посилює свої позиції на валютному ринку після липневого засідання Федеральної резервної системи США. В протоколі цього зібрання йдеться про те, що центробанк США готується скорочувати масштабні економічні стимули, які були запровадженні для "лікування" від рецесії, викликаної пандемією коронавірусу.

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Індекс долара Це співвідношення долара США до кошика із шести ключових валют світу: євро, ієна, фунт стерлінга, канадський долар, шведська крона, швейцарський франк.

Крім того, сильний долар збільшує вартість нафти та інших сировинних товарів, ціна яких прив'язана до нацвалюти США, для власників інших валют. Експерти Goldman Sachs заявили, що вплив штаму Дельта на зростання економіки та інфляцію виявляється дещо більшим, ніж прогнозували раніше. Це призвело до того, що вони знизили прогноз ВВП у третьому кварталі 2021 року до 5,5% приблизно з 9%.