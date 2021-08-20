Цены на нефть обвалились из-за беспокойства по поводу восстановления спроса, вызванное ростом числа больных на коронавирус в мире. Кроме того, сырьевые товары были обременены укреплением доллара США на валютном рынке.

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Новое падение цен на нефть

Стоимость нефти находится под давлением инвесторов, которые по-новому оценивают ситуацию из-за стремительного роста количества больных на COVID-19. Все потому, что эта ситуация потенциально может снизить спрос на черное золото на фоне того, как мировая экономика пытается восстановить свою деятельность.

Нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 4% до 62,83 доллара за баррель. Это самый низкий показатель с 21 мая 2021 года. Тогда как эталонная нефть под брендом Brent потеряла в цене сразу 3,5% . Ее цена обвалилась до 65,83 доллара за баррель. WTI сократила свои убытки до 3,2%, а Brent – до 2,8%. Отчасти этому способствовало улучшение ситуации на рынке труда в США на этой неделе. Показатели по безработице упали до нового минимума эпохи пандемии.

WTI сейчас на 17% ниже своих максимумов, а при падении ниже 65 долларов могут наступить и худшие дни. Дальнейшая поддержка может теперь находиться на уровне около 60 долларов за WTI и 64 доллара за Brent, но она может ухудшиться, если ситуация с COVID-19 продолжит ухудшаться,

– заявил старший аналитик рынка от Oanda Europe Крейг Ерлам.

Эксперт также добавил, что не стоит забывать о факторе ОПЕК+. Многое будет зависеть от того, побудят ли последние события основных игроков на рынке ограничить свои амбиции в ожидании снижения спроса. В ближайшей перспективе этот сценарий выглядит маловероятным, ведь цены на черное золото остаются на достойных уровнях, наперекор падению.

Согласно Oil Price , по состоянию на 20 августа стоимость нефти марки WTI колеблется на уровне 63,68 доллара за баррель, а Brent – 66,43 доллара за баррель.

Колебания цен на нефть марки WTI за последний месяц / Инфографика Insider

Влияние доллара США

Цена нефть также пострадали от укрепления американского доллара. По данным Market Watch , Индекс доллара взлетел до самой высокой отметки с ноября прошлого года – до 93,50 . Национальная валюта США усиливает свои позиции на валютном рынке после июльского заседания Федеральной резервной системы США. В протоколе этого собрания говорится, что центробанк США готовится сокращать масштабные экономические стимулы, которые были внедрении для "лечения" от рецессии, вызванной пандемией коронавируса.

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Индекс доллара Это соотношение доллара США к корзине из шести ключевых валют мира: евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона, швейцарский франк.