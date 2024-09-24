Що відбувається на ринку нафти

Під час торгів 24 вересня нафта повернулася до зростання завдяки сигналам з Китаю та Близького Сходу. Зокрема, повідомляють, що Китай запроваджує економічні стимули. При цьому варто розуміти, що саме Китай є найбільшим імпортером сировини у світі, згідно з даними Reuters.

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Паралельно ціни на нафту зростають через побоювання щодо Близького Сходу. Річ у тому, що ескалація конфлікту в цьому регіоні може вплинути на постачання нафти. Ще один фактор впливу – ураган у США. Нагадаємо, що американці виробляють найбільше чорного золота у світі.

Скільки коштує барель нафти

Нафта Brent зросла в ціні на 84 центи або на 1,14%. Сировина торгується на рівні 74,74 долара за барель. Водночас американська нафта WTI подорожчала на 92 центи або 1,31% до 71,29 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 74,78 долара за барель (+ 1,19%);

Контракти WTI торгуються за ціною 71,35 долара за барель (+ 1,39%).

Попередній торговий день нафта завершила зі спадом. На ситуацію на ринку впливав фактор занепокоєння щодо попиту, оскільки дані про ділову активність в Єврозоні розчарували, як і слабка економіка в Китаї. Зокрема, нафта Brent зафіксувала спад на 59 центів до 73,90 долара за барель, тоді як нафта WTI втратила 63 центи до 70,37 долара за барель