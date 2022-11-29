Останні зміни на ринку нафти

У вівторок, 29 листопада, нафтові котирування від марки Brent торгуються за ціною на рівні 85,12 долара, згідно з даними Finance!Yahoo. З початку сесії нафта подорожчала на 2,32%. Порівняно з минулим днем, ціна нафти зросла на 4,26 долара.

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Нафта з США, яка відома у світі під маркою West Texas Intermediate, наразі коштує 79,04 долара за барель. З початку торгового дня сировина подорожчала на 2,33%. Порівняно з вчорашніми торгами, ця марка виросла в ціні на 5,12 долара США.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 84,92 долара за барель (+ 4,05 долара);

за барель (+ 4,05 долара); Барель американської нафти WTI торгується за ціною 79,05 долара за барель (+ 5,09 долара).

Ключові фактори впливу на ринку нафти

Ціни на нафту різко зросли під час нової торгової сесії. Основна причина – очікування ухвалення рішення про послаблення коронавірусних обмежень у Китаї, пише Reuters. Нагадаємо, в країні спалахнули масові протести, зокрема, через політику нульової терпимості до коронавірусу

Китай – це вкрай важлива країна для ринку нафти. Перш за все через те, що ця країна має статус одного із найбільших імпортерів сировини у світі. Саме тому будь-які зміни у Піднебесній впливають на динаміку цін на чорне золото.