Як змінилася ціна нафти Brent за тиждень

Еталонним марка нафти завершила тиждень з 3 по 7 лютого із суттєвим спадом. Нафта дешевшає третій тиждень поспіль. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Нафта Brent у п'ятницю подорожчала на 37 центів до 74,66 долара за барель. Проте за тиждень сировина впала в ціні на понад 2%. На ринок нафти продовжують впливати побоювання щодо тарифної політики Дональда Трампа.

До теми! Нафта Brent почала тиждень із ціною на рівні 76,34 долара за барель, демонструючи зростання на ринку.

Зокрема, Трамп запровадив нові мита для Китаю, який є другою економікою у світі та головним конкурентом США на міжнародній арені. Крім того, Білий дім попереджає, що може запровадити тарифи й для інших країн. В тому числі йдеться про ЄС. На початку лютого США ввели мита для Канади та Мексики, які пізніше поставили на паузу.