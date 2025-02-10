Как изменилась цена нефти Brent за неделю

Эталонная марка нефти завершила неделю с 3 по 7 февраля с существенным спадом. Нефть дешевеет третью неделю подряд. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Обратите внимание Илон Маск хочет избавиться от монет в США: как это объясняют

Нефть Brent в пятницу подорожала на 37 центов до 74,66 доллара за баррель. Однако за неделю сырье упало в цене более чем на 2%. На рынок нефти продолжают влиять опасения относительно тарифной политики Дональда Трампа.

К теме! Нефть Brent начала неделю с ценой на уровне 76,34 доллара за баррель, демонстрируя рост на рынке.

В частности, Трамп ввел новые пошлины для Китая, который является второй экономикой в мире и главным конкурентом США на международной арене. Кроме того, Белый дом предупреждает, что может ввести тарифы и для других стран. В том числе речь идет о ЕС. В начале февраля США ввели пошлины для Канады и Мексики, которые позже поставили на паузу.