США та Китай знову сколихнули ринок нафти
- Еталонні бренди нафти зафіксували падіння цін через переговори між США та Китаєм і збільшення видобутку ОПЕК+.
- Ціни на нафту Brent і WTI знизилися, торгуючись на рівні 66,71 долара та 64,87 долара за барель відповідно.
Еталонні бренди нафти зафіксували нові втрати на ринку. На динаміку цін на нафту впливають відразу декілька факторів, які пов'язані з видобутком нафти та найбільшими економіками світу.
Світові ціни на нафту сьогодні
У cереду, 11 червня, еталонні бренди нафти продовжують падати в ціні. Ринок оцінює результати переговорів між США та Китаєм, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
Цікаво Що таке барель нафти та скільки в ньому літрів
Нагадаємо, що перший етап торгових переговорів між представниками найбільших економік світу пройшов у перший половині травня. Крім того, ціни падають на тлі слабкого попиту на нафту з боку Китаю. Ще один фактор впливу – це збільшення видобутку ОПЕК+, що тисне на ринок.
Скільки коштує нафта сьогодні
Нафта Brent подешевшала на 15 центів або на 0,2%. Марка нафти торгується на рівні 66,72 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate впала в ціні на 10 центів або 0,2%. Американська нафта сьогодні коштує 64,88 долара за барель.
За даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:
- Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 66,71 долара за барель (- 0,24%);
- Контракти WTI торгуються на рівні 64,87 долара за барель (– 0,17%).