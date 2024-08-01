Які фактори вливають на світові ціни на нафту

У середу, 31 липня, нафта різко подорожчала. Еталонні бренди нафти додали в ціні майже 3%. Сировина дорожчає, оскільки інвестори занепокоєні через конфлікт на Близькому Сході, пише Reuters.

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Зокрема, вони остерігаються, що географія конфлікту розшириться після вбивства лідера ХАМАС в Ірані. Ще один фактор впливу – це різке зменшення запасів нафти у США.

До теми! 30 липня еталонні бренди нафти зафіксували суттєвий спад на ринку та опустилися нижче важливого психологічного рівня – 80 доларів за барель.

Ціна 1 бареля нафти

Вересневі ф'ючерси на нафту Brent зросли в ціні на 2,09 долара або 2,66% до 80,72 долара за барель. Водночас контракти на жовтень, якими наразі торгують більш активно, подорожчали на 2,77 долара до 80,84 долара за барель.

Тоді як американська нафта West Texas Intermediate подорожчала на 3,18 долара або 4,26%. Вартість ф'ючерсів зупинилася на рівні 77,91 долара за барель. Це найбільший приріст за день з жовтня 2023 року.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: