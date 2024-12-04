Что происходит на мировом рынке нефти

В среду, 4 декабря, нефть растет в цене. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Интересно Обмен "старых" долларов: изменится ли что-то в 2025 году

Участники рынка нефти оценивают геополитическую напряженность в мире и перспективу ОПЕК+ продолжить сокращение объемов поставок сырья на фоне слабого спроса. Напомним, что нефтяной картель проведет встречу 5 декабря.

Рост цен на нефть фиксируют на фоне шаткого перемирия между Израилем и Хезболлой, новостей о ситуации с военным положением в Южной Корее, наступления повстанцев в Сирии, который грозит привлечением сил нескольких нефтедобывающих стран.

Часто саме комерційні банки першими реагують на головні виклики часу. Наприклад, з перших днів повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк надав українцям 1,3 мільярда гривень допомоги, впроваджує соціальні ініціативи та працює на відновлення та розвиток економіки країни.

Как изменились цены на нефть

Нефть Brent подорожала на 23 цента или на 0,3%. Черное золото торгуется на уровне 73,85 доллара за баррель. Американское сырье WTI выросло в цене на 19 центов или на 0,3%. Фьючерсы на сырье стоят 70,13 доллара за баррель.

В то же время предыдущую торговую сессию нефть Brent завершила с наибольшим приростом за 2 недели. Сырье подорожало на 2,5%.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: