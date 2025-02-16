Нафта зросла і впала в ціні водночас: як змінилися ціни на чорне золото за тиждень

Найвідоміші бренди нафти завершили черговий тиждень на ринку з різноплановою динамікою на ринку. На світові ціни на нафту впливали відразу декілька факторів.

Як змінилися світові ціни на нафту

Еталонні бренди нафти – Brent та WTI – завершили тиждень з 10 по 14 грудня з різною динамікою. На ринок впливають очікування щодо потенційних мирних переговорів між Україною та Росією, митна політика США, побоювання щодо глобальної торгової війни, інфляція у США тощо. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Загалом нафта Brent у п'ятницю завершила торги з ціною на рівні 74,74 долара за барель. За день сорт нафти подешевшав на 28 центів, а за тиждень – зріс на 0,11%. Тоді як сировина WTI у п'ятницю впала в ціні на 55 центів до 70,74 долара за барель. За тиждень американська нафта подешевшала приблизно на 0,37%.

До теми! Попередні три тижні обидва сорти нафти фіксували втрати.

Ціни на нафту, згідно з даними Bloomberg, станом на 14 лютого: