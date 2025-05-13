Ціни на нафту різко змінили динаміку на ринку

На ринку нафти зафіксували зміну динаміки. Усе через фактор, який затьмарив торгові переговори США та Китаю.

Світові ціни на нафту сьогодні

У вівторок, 13 травня, ціни на нафту змінили динаміку на ринку. Еталонні бренди нафти відійшли від максимуму за два тижні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Цікаво У скільки оцінили в 2025 році золотий запас України

На ринок нафти тиснуть побоювання щодо зростання поставок. Цей фактор посунув на другий план оптимізм стосовно паузи в торговій війні між США і Китаєм. Нагадаємо, що країни заявили про прогрес на торгових переговорах у Швейцарії. Зокрема, вони домовилися знизити тарифи.

Скільки коштує 1 барель нафти

Ціна нафти Brent впала на 22 центи або на 0,3%. Вартість нафти впала до 64,74 долара за барель. Сировина West Texas Intermediate втратила в ціні 18 центів або 0,3% до 61,77 долара за барель.

За даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: