Что происходит на мировом рынке нефти

В четверг, 12 декабря, на рынке нефти зафиксировали незначительные изменения. Эталонные бренды нефти демонстрируют положительную динамику на рынке. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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На рынок влияют прогнозы относительно слабого спроса на нефть, а также больше, чем ожидали, рост запасов бензина и дистиллятов в США.

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Сколько стоит баррель нефти

Фьючерсы на нефть Brent подорожала на 14 центов с начала торгов. Сырье торгуется на уровне 73,66 доллара за баррель. Американское сырье WTI выросло в цене на 6 центов. Контракты на нефть стоят 70,35 доллара за баррель.

К теме! Днем ранее обе марки нефти зафиксировали рост более чем на 1 доллар за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: