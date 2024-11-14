Світовий ринок нафти

Під час торгів у четвер, 14 листопада, ціни на нафту знову падають. На ринок впливає динаміка долара США та ситуація з попитом та пропозицією на ринку. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Нафта зафіксувала черговий спад через сильніші події долара на ринку. Крім того, важливу роль відіграють побоювання щодо зростання пропозиції на тлі зменшення глобального попиту.

Часто саме комерційні банки першими реагують на головні виклики часу. Наприклад, з перших днів повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк надав українцям 1,3 мільярда гривень допомоги, впроваджує соціальні ініціативи та працює на відновлення та розвиток економіки країни.

Ціни на нафту на сьогодні

Нафта Brent впала в ціні на 45 центів або 0,6%. Сировина торгується на рівні 71,83 долара за барель. Американська нафта WTI подошевшала на 48 центів або на 0,7%. Ця марка нафти наразі коштує 67,95 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: