Мировой рынок нефти

Во время торгов в четверг, 14 ноября, цены на нефть снова падают. На рынок влияет динамика доллара США и ситуация со спросом и предложением на рынке. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Нефть зафиксировала очередной спад из-за сильных событий доллара на рынке. Кроме того, важную роль играют опасения относительно роста предложения на фоне уменьшения глобального спроса.

Часто саме комерційні банки першими реагують на головні виклики часу. Наприклад, з перших днів повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк надав українцям 1,3 мільярда гривень допомоги, впроваджує соціальні ініціативи та працює на відновлення та розвиток економіки країни.

Цены на нефть на сегодня

Нефть Brent упала в цене на 45 центов или 0,6%. Сырье торгуется на уровне 71,83 доллара за баррель. Американская нефть WTI подешевела на 48 центов или на 0,7%. Эта марка нефти сейчас стоит 67,95 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: