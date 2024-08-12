Нафта стрімко подорожчала на ринку, перетнувши важливу психологічну позначку

На ринку нафти зафіксували новий ціновий стрибок. Сировина істотно подорожчала завдяки сигналам з важливого регіону.

Скільки коштує нафта на ринку

У понеділок, 12 серпня 2024 року, нафта Brent зросла в ціні на 2,64 долара або на 3,3%. Сировина завершила торговий день на рівні 82,30 долара за барель. Ця марка нафти зафіксувала найбільший денний приріст за рік.

Цікаво Китай рекордними темпами втрачає гроші та на шляху до ще більшого обвалу

Паралельно нафта West Texas Intermediate подорожчала на 3,22 долара або на 4,2%. Американська сировина торгувалася на рівні 80,06 долара за барель, пише видання Reuters.

Які фактори вливають на ринок нафти

, що минулий тиждень еталонні бренди нафти завершили із суттєвим зростанням завдяки новим з США та Близького Сходу.

Ціни на нафту стрімко зросли на тлі сигналів з Близького Сходу. Знову на перший план вийшли побоювання щодо розширення конфлікту у регіоні, який відіграє важливу роль для ринку нафти. Зокрема, остерігаються, що через ескалацію можуть виникнути проблеми з постачанням нафти. Загалом це п'ята торгова сесія на ринку поспіль, коли чорне золото дорожчає.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: