Що відбувається на ринку нафти

Нафта почала дешевшати на ринку завдяки двом факторам. По-перше, у США зафіксували неочікуване збільшення запасів сировини. По-друге, побоювання щодо масштабування конфлікту на Близькому Сході, яке може становити загрозу для постачання з одного з основних регіонів видобутку нафти в світі, трохи зменшилися.

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Нагадаємо, що минулий тиждень еталонні бренди нафти завершили із суттєвим зростанням

Скільки коштує нафта на ринку

Під час торгів у середу, 14 серпня, нафта Brent подешевшала на 0,93 долара або на 1,15%. Сировина завершила торговий день з ціною на рівні 79,76 долара за барель. Водночас нафта West Texas Intermediate впала в ціні на 1,37 долара або на 1,8%. Американська сировина торгувалася на рівні 76,98 долара за барель, пише видання Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: