Як ціни на нафту відреагували на важливе рішення Китаю

Китай сколихнув ринок нафти важливою заявою про переговори з США. Ціни на нафту відреагували зростанням

Світові ціни на нафту сьогодні

У п'ятницю, 2 травня 2025 року, ціни на нафту продовжують зростати. На ринок вплинуло важливе рішення Китаю. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Річ у тому, що Китай заявив, що готовий до торгових переговорів з США. Нагадаємо, що США встановили найбільші мита саме на імпорт з Китаю. На цьому фоні зростають очікування щодо деескалації торгової війни між країнами, які є найбільшими економіками світу.

Зверніть увагу! Ціни на нафту за минулий тиждень суттєво впали. На ринок впливали тарифні війни між США та Китаєм, критика Дональда Трампа щодо центрального банку США та його очільника, плани ОПЕК+ стосовно видобутку.

Скільки коштує 1 барель нафти

Ціна нафти Brent зросла на 42 центи або на 0,7%. Бренд нафти подородожчав до 62,55 долара за барель. Сировина West Texas Intermediate подорожчала на 43 центи або на 0,7%. Вартість американської нафти зросла до 59,67 долара за барель.

За даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: