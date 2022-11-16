Ціна нафти зросла після інциденту з судном біля берегів Оману
Джерело:Reuters
Ціни на нафту зросли 16 листопада після падіння напередодні. Причиною став інцидент з комерційним судном біля берегів Оману, однак зростання кількості випадків COVID-19 в Китаї все ще стримує ріс цін.
Як змінились ціни на нафту
Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 65 центів, або на 0,7%, до 94,51 долара за барель до 08:54 за Гринвічем.
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Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) виросли на 35 центів, або на 0,4%, до 87,27 долара за барель.
Ф'ючерс – це договір чи контракт, який зазначає, що продавець зобов'язаний постачати покупцю базовий актив за обумовленою ціною та у конкретні терміни.
Чому ціна нафти почала зростати
На зростання ціни нафти вплинуло декілька факторів, зокрема:
- інцидент в Оманській затоці,
- тимчасове припинення поставок нафти через нафтопровід "Дружба" що збігся з попаданням двох російських ракет на територію Польщі,
- зростання попиту на чорне золото.
Агентство AP повідомило, що нафтовий танкер під прапором Ліберії, що експлуатується сінгапурською компанією Eastern Pacific Shipping, був вражений вибухом безпілотника в Оманській затоці.
Ціни на нафту почали зростати у вівторок після того, як поставки нафти в деякі частини Європи через ділянку нафтопроводу "Дружба" були тимчасово припинені. Це збіглось з потраплянням двох російських ракет на територію Польщі, внаслідок чого загинуло двоє людей.
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Зростання випадків COVID-19 стримує зростання ціни
У Китаї зростання кількості випадків COVID-19 – це вплинуло на настрої на біржі після ослаблення вірусних обмежень цього тижня.
Зростанню попиту на нафту в країні перешкоджає її непохитна віра в політику нульової терпимості до COVID-19 і стійка економічна слабкість,
– вважає аналітик PVM Oil Стівен Бреннок.
Зростання попиту на нафту
- Запаси сирої нафти в США скоротилися приблизно на 5,8 мільйона барелів за тиждень, згідно з даними Американського інституту нафти.
- Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) прогнозує уповільнення зростання попиту до 1,6 мільйона барелів на добу у 2023 році з 2,1 мільйона барелів на добу цьогоріч