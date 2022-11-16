Ціна нафти зросла після інциденту з судном біля берегів Оману

Ціни на нафту зросли 16 листопада після падіння напередодні. Причиною став інцидент з комерційним судном біля берегів Оману, однак зростання кількості випадків COVID-19 в Китаї все ще стримує ріс цін.

Як змінились ціни на нафту

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 65 центів, або на 0,7%, до 94,51 долара за барель до 08:54 за Гринвічем.

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Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) виросли на 35 центів, або на 0,4%, до 87,27 долара за барель.

Чому ціна нафти почала зростати

Ф'ючерс – це договір чи контракт, який зазначає, що продавець зобов'язаний постачати покупцю базовий актив за обумовленою ціною та у конкретні терміни.

На зростання ціни нафти вплинуло декілька факторів, зокрема:

інцидент в Оманській затоці,

тимчасове припинення поставок нафти через нафтопровід "Дружба" що збігся з попаданням двох російських ракет на територію Польщі,

зростання попиту на чорне золото.

Агентство AP повідомило, що нафтовий танкер під прапором Ліберії, що експлуатується сінгапурською компанією Eastern Pacific Shipping, був вражений вибухом безпілотника в Оманській затоці.

Ціни на нафту почали зростати у вівторок після того, як поставки нафти в деякі частини Європи через ділянку нафтопроводу "Дружба" були тимчасово припинені. Це збіглось з потраплянням двох російських ракет на територію Польщі, внаслідок чого загинуло двоє людей.

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Зростання випадків COVID-19 стримує зростання ціни

У Китаї зростання кількості випадків COVID-19 – це вплинуло на настрої на біржі після ослаблення вірусних обмежень цього тижня.

Зростанню попиту на нафту в країні перешкоджає її непохитна віра в політику нульової терпимості до COVID-19 і стійка економічна слабкість,

– вважає аналітик PVM Oil Стівен Бреннок.

Зростання попиту на нафту