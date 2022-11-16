Цена нефти выросла после инцидента с судном у берегов Омана

Цены на нефть выросли 16 ноября после падения накануне. Причиной стал инцидент с коммерческим судном у берегов Омана, однако рост количества случаев COVID-19 в Китае все еще сдерживает рост цен.

Как изменились цены на нефть

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 65 центов, или на 0,7%, до 94,51 доллара за баррель до 08:54 по Гринвичу.

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Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 35 центов, или на 0,4%, до 87,27 доллара за баррель.

Почему цена нефти начала расти

Фьючерс – это договор или контракт, указывающий, что продавец обязан поставлять покупателю базовый актив по оговоренной цене и в конкретные сроки.

На рост цены на нефть повлияло несколько факторов, в частности:

инцидент в Оманском заливе,

временное прекращение поставок нефти из-за совпавшего с попаданием двух российских ракет на территорию Польши нефтепровода "Дружба",

рост спроса на черное золото.

Агентство AP сообщило, что нефтяной танкер под флагом Либерии, эксплуатируемый сингапурской компанией Eastern Pacific Shipping, поразился взрывом беспилотника в Оманском заливе.

Цены на нефть начали расти во вторник после того, как поставки нефти в некоторые части Европы через участок нефтепровода Дружба были временно прекращены. Это совпало с попаданием двух российских ракет на территорию Польши, в результате чего погибли два человека.

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Рост случаев COVID-19 сдерживает рост цен.

В Китае рост количества случаев COVID-19 – это отразилось на настроении на бирже после ослабления вирусных ограничений на этой неделе.

Росту спроса на нефть в стране препятствует ее непоколебимая вера в политику нулевой терпимости к COVID-19 и устойчивая экономическая слабость.

– считает аналитик PVM Oil Стивен Бреннок.

Рост спроса на нефть