Скільки коштує мідний брухт

Актуальні ціни публікує спеціалізований ресурс metalolom.biz.ua, що формує показники на основі даних пунктів приймання в Україні. Наприкінці серпня 1 кілограм чистого брухту коштує так:

мідь – 482,72 гривні ;

; мідна стружка – 404,17 гривні ;

; мідний кабель – 400 гривень ;

; мідні радіатори – 180,72 гривні.

Щоправда, за брухт із забрудненнями можна отримати менше. Наявність іржі, фарби чи інших домішок знижує його вартість приблизно на 5% порівняно з чистим металом:

засмічена мідь – 458,58 гривні ;

; мідна стружка – 383,96 гривні ;

; мідний кабель – 380 гривень ;

; мідні радіатори – 171,68 гривні.

Зауважимо, що законно можна здати металевий брухт, на який людина має право власності. Водночас самовільно демонтувати чи привласнювати елементи чужого майна, зокрема обладнання або комунікацій, заборонено – за такі дії в Україні передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, нині український ринок брухтозаготівлі переживає складний період, про що 24 Каналу розповів президент Української асоціації вторинних металів Володимир Бублей. Через падіння попиту та обмеження експорту по країні вже нібито зачинилося до 45% приймальних пунктів, тоді як у західних областях, де значна частина бізнесу була орієнтована на постачання до ЄС, – до 70%.